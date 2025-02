165 motos au Salon de Lyon: les résultats des enchères

Les machines "haut de gamme" de la vente

Quand le rêve s'invite dans une vente aux enchères...

S'offrir une véritable machine de compétition et qui plus est une moto du Championnat du Monde d'Endurance, c'est une opportunité qui vous était proposée à deux reprises lors de cette vente. Cette Kawasaki officielle de Kawasaki Motor France utilisée pendant les saisons 1989/1990 attendait entre 45 000 et 50 000 euros. Le commissaire-priseur proposera un prix de départ à 43 000 euros. Sans enchère, le lot sera retiré.

Avec une estimation identique (entre 45 000 et 50 000 euros), cette Yamaha YZF 1000 R1 du GMT 94, la fameuse équipe de Christophe Guyot, sera annoncé à un prix de départ beaucoup plus bas (39 000 euros) et trouvera preneur contre 39 500 euros.

Neuve (7 kilomètres à son compteur), cette Ducati Diavel 1260 S "Édition Lamborghini" de 2021 fabriquée à 630 exemplaires était estimée entre 55 000 et 60 000 euros. Le prix de départ à 44 000 euros entraîne quelques enchères pour une adjudication contre la somme de 45 000 euros.

Cette Yamaha R1 (si si, c'est bien une R1) s'est échappée du film Babylon AD de Mathieu Kassovitz. L'estimation (entre 45 000 et 50 000 euros) ne sera pas atteinte mais cette machine quittera la collection de Ludovic Lazareth contre 35 600 euros (prix de départ 35 000 euros).

La vedette de cette vente, l'Aston Martin AMB 001 portant le n° 78 sur les 100 exemplaires fabriqués, était estimée entre 120 000 et 130 000 euros. Le prix de départ sera annoncé à 120 000 euros. Sans réponse, on aurait pu croire qu'un prix de départ légèrement inférieur serait proposé histoire "d'activer" les enchérisseurs mais le commissaire retirera directement le lot: invendu.