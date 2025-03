À 8 ans il inaugure un nouveau record du monde de vitesse au guidon de sa Honda !

Fils de Morgan Govignon, le petit Gary, 8 ans a inauguré un nouveau record. Le jeune pilote est devenu le premier à établir un record du monde en CRF50, 50 cm3 4 temps atmosphérique (catégorie 1A), atteignant une vitesse de 57,4 km/h sur la glace suédoise lors de l'évènement « The Fastest Ice in the World ».

Dans un décor digne d’une expédition polaire, Gary était accompagné de son papa et de Julien Toniutti, deux pilotes motos habitués à briller sur les courses sur routes, notamment le mythique Tourist Trophy.

Morgan Govignon a également marqué les esprits et inscrit son nom en 500 cm3 4 temps atmosphérique streamliner (catégorie 3AS) en filant à 190,71 km/h au guidon d'une Honda CB500 préparée.

De son côté, Julien Toniutti, est passé à seulement 6 km/h du record absolu en 500 cm3 atmosphérique (catégorie 3A), avec une vitesse maxi enregistrée à 162,2 km/h sur sa Honda CB500 d'origine.

Une aventure humaine avant tout

Une sacrée aventure pour le trio : « Une drôle d’histoire que ce voyage scandinave. Des rencontres, du partage, du rêve… Construire nos motos pendant des semaines et réfléchir à comment battre un record avec un moteur d’origine, c’était un défi incroyable ! Et voir mon fils Gary sauter sur ses Lego après son run record, ça remet tout en perspective. Ce n’est pas juste une course, c’est une aventure familiale et humaine hors du commun » a ainsi révélé Morgan Govignon.

Et ce n'est pas tout puisque les deux compères poursuivent leur série des « 12 travaux d’Enclume » en référence au surnom donné avec amour à leurs montures. Les deux acolytes veulent ainsi relever 12 défis avec leurs Honda.