Allemagne : Quartararo et Zarco sont toujours loin du compte

Fabio Quartararo est parti de la quatorzième position sur la grille et s'est battu avec sa Yamaha jusqu'à la onzième position pour laquelle il a ensuite continué à se battre avec Pedro Acosta, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Avec la sortie de piste de Maverick Viñales au 7e tour et Di Giannantonio contraint à l'abandon au 9e tour, Quartararo s’est retrouvé rapidement douzième. C'est alors devenu lors une course solitaire pour le Français. Cependant, il a continué à attaquer et a progressivement réduit l'écart avec le pilote devant lui.

« Ce fut un Grand Prix difficile, mais cela s’est bien mieux passé que prévu » commente Fabio Quartararo. « Il nous manque beaucoup de choses au départ avec les pneus neufs, mais j'ai terminé à peu près à la même distance du vainqueur que lors du Sprint du samedi, donc je pense que c'est plutôt bien. Nous savons où nous pouvons nous améliorer ».

A ce titre, il mentionne : « je pense que la seconde moitié de la saison sera meilleure et je pense que nous allons nous améliorer. Nous avons progressé depuis le début de l'année. Nous travaillons dur et les résultats ne sont pas encore visibles, mais nous sommes sur la bonne voie et nous espérons que vous pourrez bientôt constater les étapes que nous avons franchies ».

De son côté, son compatriote Johann Zarco a connu une course compliquée sur le sol allemand. Après un départ difficile qui lui a fait perdre quelques positions, il s'est battu avec détermination, dans le but de contrôler la situation. Il a réussi à terminer la course sans commettre d'erreur et a finalement franchi la ligne d'arrivée en 17e position.

« J'ai perdu beaucoup de temps en début de course » regrette le pilote LCR-Honda. « À partir de ce moment-là, j'ai essayé de suivre ma stratégie. J'ai réussi à gérer l'usure des pneus, ce qui était positif, et à la fin de la course, j'ai senti que j'avais autre chose à pousser. Mais c'était délicat car mes rivaux ne m'ont pas rendu la tâche facile. Dans tous les cas, nous sommes toujours plus proches de la moto que nous aimerions rouler. Nous travaillons dur ».

Voici maintenant arrivé le moment de la trêve estivale qui nous fera retrouver nos deux champions en août du côté de Silverstone pour le Grand Prix de Grande Bretagne.