AMV fête ses 50 ans sur le salon de Lyon

Rendez-vous hexagonal numéro un de l’univers moto, le Salon du 2 Roues de Lyon propose aux visiteurs de nombreuses nouveautés, expositions de motos anciennes ou encore de préparations, ainsi que la possibilité de réaliser directement sur place des essais de modèles.

Mais ce n’est pas tout, le salon lyonnais regroupe également tout le microcosme de la moto, dont un acteur important du paysage moto qui accompagne la communauté motarde au quotidien : AMV.

Ce spécialiste de l’assurance moto et scooter fête cette année ses 50 ans, et accueille les visiteurs du salon avec de nombreuses animations et surprises.

C’est notamment l’occasion de découvrir, ou redécouvrir le simulateur, déjà présent sur plusieurs éditions précédentes du salon lyonnais.

Le stand AMV propose aussi une exposition de motos baptisée « 1 moto par décennie », où l’on découvre un modèle de moto qui a marqué son époque, depuis 1974 et la création d’AMV : Yamaha XT 500 pour les années 1970, Yamaha Vmax pour les années 1980, Ducati 916 Superbike pour les années 1990, une MV Agusta F4 pour les années 2000 et la BMW R GS pour les années 2010/2020.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Enfin, un grand jeu-concours est organisé sur le stand AMV du salon lyonnais, où les visiteurs ont la possibilité de remporter une Yamaha XT500.