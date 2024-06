Assen : Francesco Bagnaia clôture un weekend parfait aux Pays-Bas

Bagnaia a pris un départ fulgurant, imposant immédiatement un rythme effréné. Maverick Viñales a bien commencé en conservant sa deuxième position obtenue lors des qualifications, mais Jorge Martín lui a rapidement ravi sa place. Marc Márquez, quant à lui, a fait une remontée solide, passant de la septième à la quatrième place en un tour, puis à la troisième position en dépassant Viñales.

Le début de la course a également été marqué par une chute spectaculaire d'Alex Rins, victime d'un 'highside' dangereux, heureusement sans conséquences graves pour le pilote.

Bagnaia a continué à creuser l'écart, prenant rapidement une avance d'une seconde sur Martín, qui lui-même distançait Márquez. Viñales, quant à lui, se retrouvait poursuivi par Fabio Di Giannantonio et Pedro Acosta, qui se disputaient la cinquième place. Di Giannantonio a montré un rythme impressionnant, dépassant Viñales et visant Márquez pour la troisième place.

À mi-course, Bagnaia menait confortablement tandis que la bataille pour le podium se déroulait derrière lui. Di Giannantonio a finalement dépassé Márquez, mais c'est Enea Bastianini qui est remonté du diable vauvert, rejoignant le groupe. Bastianini, avec un rythme supérieur, a pris la troisième place, laissant Márquez et Viñales derrière.

Dans les derniers tours, Acosta a chuté, abandonnant ainsi la course. Bastianini a solidement assuré sa place sur le podium, tandis que Márquez dépassait Viñales pour la quatrième place. Viñales, pénalisé pour dépassement des limites de la piste, a rétrogradé à la sixième place, laissant la cinquième à Di Giannantonio.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour Honda, c’est allé de mal en pis, après une journée difficile pour l'équipe. Joan Mir a chuté sans conséquence, et Luca Marini a terminé dernier, avec Nakagami avant-dernier et Johann Zarco meilleur pilote Honda à la 13ème place. Yamaha n'a pas fait beaucoup mieux avec la 12ème place de Fabio Quartararo et la chute d'Alex Rins.

Au classement général, Pecco Bagnaia remonte sur le leader Jorge Martin, comptant à présent 10 points de retard. Marc Márquez est troisième avec 149 points, à 51 points du leader.