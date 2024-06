Assen : Pecco Bagnaia domine le Sprint, Quartararo dans les points

Pecco Bagnaia, en quête de rédemption après des erreurs passées lors de précédentes courses de sprint, a mené les essais libres et les qualifications, confirmant ainsi son statut de favori. Dès le départ du sprint, il s'est imposé en tête, défendant sa position face à un Jorge Martín déterminé à ne pas lâcher l'Italien. Derrière eux, Álex Márquez, Maverick Viñales et Marc Márquez suivaient le rythme effréné.

Cependant, dès le premier tour, Marc Márquez a connu la débâcle en poussant trop loin sa Ducati, perdant ainsi la roue avant et finissant sa course au sol. Cette chute a permis à Brad Binder de se rapprocher du groupe d'Álex Márquez et Maverick Viñales. Viñales, montrant plus de rythme, a réussi à dépasser Álex Márquez, qui se défendait vaillamment mais en vain.

Trois tours après le départ, Bagnaia avait déjà creusé un écart de plus d'une demi-seconde sur Martín, qui lui-même devançait Viñales d'une seconde. En tête, rien n'a changé et Bagnaia a conservé sa position jusqu'à la fin, terminant premier. Jorge Martín, rapide mais pas assez pour rattraper l'Italien, a terminé deuxième. Viñales, de retour sur le podium, a pris une confortable troisième place.

La bataille pour la quatrième place a été intense. Álex Márquez, poursuivi par Bastianini, a finalement cédé sous la pression. Les erreurs répétées du cadet des Márquez lui ont valu une pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste, le rétrogradant à la 8e place après avoir franchi la ligne d'arrivée. Fabio di Giannantonio a ainsi pris la 5e place, suivi par Binder et Quartararo. Morbidelli a terminé 9e, et Pedro Acosta, bien qu’absent des derniers débats, a clôturé le top 10. Luca Marini a dû abandonner en raison d'un moteur Honda cassé. Aleix Espargaró a également connu une chute spectaculaire. Il s'est relevé seul, bien que visiblement souffrant.

Le classement général reste en faveur de Jorge Martín avec 180 points, suivi de près par Bagnaia avec 165 points. Marc Márquez, avec 136 points, voit sa position se fragiliser. La prochaine course longue, prévue dimanche à 14h00, promet encore de l'action et des rebondissements sur le circuit d'Assen.