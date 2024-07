Assen : Quartararo n’est pas ingénieur, Zarco n’est pas magicien.

Fabio Quartararo a terminé le Grand Prix des Pays-Bas à la 12ème place. Parti de la 12ème position sur la grille, il a bouclé le premier tour en 13ème place, avant de progressivement augmenter son rythme. Dès le début, il a été mis sous pression par Miguel Oliveira, une situation qui a perduré jusqu'à ce qu'Oliveira s'écarte à 10 tours de l'arrivée, permettant à Quartararo de gagner un peu de marge de manœuvre. Malgré ses efforts pour rattraper Jack Miller devant lui, il n'a jamais réussi à effectuer un dépassement. Lorsque Pedro Acosta a chuté dans le dernier tour, Quartararo a terminé la course à la 12ème place, à 24,057 secondes du premier.

« Je m'attendais à faire mieux au départ, surtout dans les premiers tours, » a commenté Fabio Quartararo. « Avec les pneus tendres, l'adhérence était mauvaise. Tout au long de la course, l’adhérence était bien inférieure à ce à quoi je m’attendais. Je ne pouvais pas pousser beaucoup. Puis je me suis senti un peu mieux à partir de la mi-course, mais le rythme était déjà trop lent. »

Il a ajouté : « pour nous Yamaha, peu de choses ont changé mais en regardant les autres ils sont beaucoup plus rapides partout et nous ne pouvons pas comprendre cela. Pour ma part, je ne peux qu'apporter mon expérience et mon retour d'expérience, mais je ne suis ni un génie ni un ingénieur. Le maximum que je puisse faire est de donner autant de données à Yamaha que possible. Ce week-end, j'ai eu la chance de suivre certains d'entre eux et la différence est claire. Nous avons terminé 24 secondes derrière Bagnaia, il est donc clair que nous sommes encore loin. Nous devons essayer de comprendre pourquoi nous avons ces problèmes d'adhérence dans toutes les conditions. Nous n'avons toujours pas d'explication sur le problème que nous avons eu. »

Après le Sprint du samedi, Johann Zarco et son équipe LCR Honda savaient que le choix des pneus serait crucial en raison des conditions de piste. Ils ont opté pour le composé medium à l'arrière et à l'avant de la moto. Au fil des tours, Zarco a géré la situation de manière intelligente et sans faire d'erreurs, franchissant finalement la ligne d'arrivée en 13ème position, empochant de précieux points et se classant comme le premier pilote Honda dans la hiérarchie.

« Nous avons fait un bon pas en avant, » a commenté Zarco. « Se battre pour les points a été important pour nous. Par rapport au Sprint, nous avons mieux contrôlé la situation, ce qui est positif. Nous travaillons dur pour être au niveau de nos concurrents. Dans l'ensemble, je me suis senti à l'aise sur la moto et je suis heureux d'avoir apprécié cette course. »

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Cependant, Zarco tempère tout enthousiasme excessif, reconnaissant la crise technique et sportive toujours d'actualité chez HRC : « quand je regarde vers l’avenir, par exemple chez Fabio, il y a juste un grand écart. Et Fabio lui-même est encore loin d’être au sommet. Une chose est claire, il est absolument irréaliste de parler de podium. Si nous nous battons nous-mêmes pour la victoire l’année prochaine, ce serait une surprise. »

Alors que Fabio Quartararo et Johann Zarco ont réussi à marquer des points à Assen, la réalité reste difficile pour les deux pilotes français. Yamaha et Honda doivent encore surmonter de nombreux défis techniques pour permettre à leurs pilotes de se battre en tête de course. La prochaine course au Sachsenring sera une nouvelle opportunité de voir si des progrès peuvent être réalisés et si les ajustements nécessaires porteront leurs fruits.