Bajaj présente la Freedom 125, la première moto au GNC au Monde

La Bajaj Freedom 125 est équipée d'un moteur monocylindre à quatre temps refroidi par air, couplé à une transmission à cinq vitesses. Elle se distingue par ses deux réservoirs indépendants, l'un pour l'essence (2 litres) et l'autre pour le GNC (12,5 litres), permettant une flexibilité d'utilisation. Elle revendique 9,5 CV à 8 000 tr/min pour 9,7 Nm à 5 000 tr/min. Sa vitesse maximale est de 93,4 km/h et sa consommation de 1,5 litre aux 100 kilomètres en mode GNC. Son prix ? Environ 1 000 euros …

La Bajaj Freedom 125 introduit une nouvelle dimension de mobilité, mais elle doit également surmonter les inquiétudes liées à l'utilisation du GNC, notamment les risques d'explosion et d'incendie en cas de fuite. Consciente de ces préoccupations, Bajaj a mis en place une stratégie marketing audacieuse pour rassurer les acheteurs potentiels.

Pour prouver la sécurité de la Bajaj Freedom 125, la marque a réalisé une vidéo impressionnante où la moto est soumise à des tests extrêmes. Ces tests comprennent des scénarios variés où la moto pourrait théoriquement être en danger d'explosion : chute verticale, accident à grande vitesse contre un mur de 1,5 tonne, écrasement par un camion avec sa remorque …

Ces tests visent à démontrer la robustesse et la sécurité de la moto dans des conditions extrêmes. La vidéo, qui dure moins d'une minute, a fait le tour du monde, soulignant la capacité de la Bajaj Freedom 125 à résister à des situations critiques sans exploser.

Le GNC offre plusieurs avantages par rapport à l'essence traditionnelle, notamment une réduction des émissions polluantes et des coûts de carburant. La Bajaj Freedom 125 pourrait ainsi attirer des utilisateurs soucieux de l'environnement et désireux de réduire leurs dépenses de carburant.

La Bajaj Freedom 125 représente une avancée significative dans le domaine des motos, introduisant le GNC comme une alternative viable et sécurisée. Avec ses caractéristiques techniques impressionnantes et sa campagne marketing audacieuse, Bajaj démontre que la mobilité durable peut également être robuste et fiable. La Bajaj Freedom 125 pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère de motos écologiques et économiques, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité nécessaires pour convaincre les utilisateurs sceptiques.