Benelli ajoute un Bobber dans sa gamme

Sportive, trail, roadster, scrambler, la gamme Benelli couvre actuellement de nombreux segments.

Un manque encore à l’appel dans le catalogue de la marque de Pesaro, aujourd’hui propriété du groupe chinois QianJiang, l’univers custom.

Cela sera bientôt de l’histoire ancienne car Benelli vient de dévoiler en Chine une variante inédite et inattendue de sa gamme Leoncino avec la version 400 Bobber.

Une moto de 170 kg qui repose, et c’est une première pour une Leoncino, sur un moteur bicylindre en V. Un bloc de 385 cm3 qui développe une puissance maximale de 35 chevaux (vitesse maximale de 150 km/h) et est couplé à une boîte de vitesses à six rapports.

Un bobber au catalogue en 2025

Outre la selle basse, les rétroviseurs en bout de guidon et le large guidon, caractéristique de ce style bobber, on retrouve également une fourche inversée, ce qui est plus inattendu, deux amortisseurs à l’arrière, l’ABS, des jantes en alliage de 16 pouces (pneus de 130/90 à l’avant et 150/80 à l’arrière), un éclairage full LED, une instrumentation ronde TFT couleur et un échappement avec deux silencieux superposés.

Présentée pour la première fois en Chine, à Pékin, la Benelli Leoncino 400 Bobber devrait être présente lors du prochain salon de Milan, au début du mois de novembre pour faire ses premiers pas en Europe avant une commercialisation attendue en 2025. Concernant le prix, il devrait rester sous la barre des 6 000 €.