Tim Diehl-Thiele, responsable com’ de BMW Motorrad, explique ce virage au Münchner Merkur : « les Motorcycle Days et le GS Trophy demandent énormément d’énergie. On veut les pousser au max niveau qualité, pas les brader. » Pas une cure d’austérité, jure-t-il, mais une « réorientation stratégique » pour garder les deux événements au sommet. Post-Covid, BMW muscle sa présence : « on revient en force sur les salons, on amplifie notre implication. » Garmisch 2025 sera donc un baroud d’honneur avant cette nouvelle cadence, avec un accent mis sur l’expérience : enduro étoffé, essais, shows, et l’ambiance unique qui fait le sel de ces journées.

Pour les fans, c’est un mélange de joie et de frustration. Juillet 2025 s’annonce grandiose pour les 20 ans, mais l’attente jusqu’à 2027 risque de peser. BMW mise sur la qualité plutôt que la quantité, espérant que cette rareté dope l’engouement. À Garmisch, les flat-twins rugiront fort cet été – avant de se faire plus discrets, mais pas moins attendus. Rendez-vous est pris !