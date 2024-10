Bonhams: 400 lots les 12 et 13 octobre à Stafford (GB)

400 lots, plus de 300 motos dont certaines sont estimées plusieurs centaines de milliers d'euros, les chiffres ont de quoi donner le tournis. C'est pourtant ce qui vous attend ce week-end à Stafford dans le cadre du Classic Motorcycle Méchanics Show.

Des machines exceptionnelles à plus de 150 000 euros

La star de cette vente, à savoir une rare BMW RS 500 M255 Kompressor construite à une dizaine d'exemplaires (estimation fixée entre 300 000 et 420 000 euros), devrait attirer quelques collectionneurs fortunés ou des musées en quête d'une pièce exceptionnelle.

D'autres machines ne seront pas en reste côté estimations comme une Ducati 750 SS à carters ronds (environ 450 exemplaires produits) qui attend entre 170 000 et 200 000 euros, une Brough Superior SS 100 de 1928 (estimation entre 170 000 et 210 000 euros), une 1000 Vincent Série A de 1928 (une des premières construites) attendant entre 290 000 et 330 000 euros ou une Flying Merkel 995 cm3 de 1913 estimée entre 180 000 et 240 000 euros.

Des machines plus abordables

Rassurez-vous, d'autres machines seront beaucoup plus accessibles pour les modestes amateurs que nous sommes. Quel que soit le style de motos qui vous intéresse, vous devriez trouver des choses intéressantes et à défaut d'acquérir un ou plusieurs lots, il est toujours possible de rêver et ça, c'est gratuit et ça ne risque pas de filer la migraine à votre banquier...

Pour pratiquer le cross à l'ancienne à condition d'avoir le physique pour dompter la bête, cette Rickman Metisse 650 cm3 de 1966 saura vous séduire (estimation entre 5 400 et 6 600 euros).

Rickman Metisse Triumph 650 cm3 T110 Scrambler 1966

En toute logique, les machines anglaises sont omniprésentes dans ces ventes. Cette B.S.A. S 29 Sloper de 1929 a retenu notre attention (estimation entre 5 400 et 6 600 euros) sur un critère purement esthétique sans aucune objectivité. Juste le plaisir de l'œil...

B.S.A. Sloper 500 cm3 1929

Sans side-car, ça manque de charme. Cette modeste Triumph 550 SD de 1923 attend entre 6 600 et 8 900 euros pour promener les amateurs de sensations fortes.

Triumph 550 cm3 1923 side-car Gloria

Dans un autre registre mais toujours pour avaler des kilomètres, nous vous proposons cette Moto Guzzi V7 dont l'estimation est proposée entre 3 600 et 4 800 euros, un prix raisonnable pour cette sympathique italienne.

Moto Guzzi 750 V7 Spécial 1970

