Brest: 128 lots aux enchères le 20 juin

Aujourd'hui, nous vous proposons de mettre le cap sur la Bretagne et plus particulièrement sur la ville de Brest où la maison de ventes aux enchères Thierry Lannon et Associés vous proposera, ce jeudi 20 juin à partir de 9 heures 30, de beaux véhicules plus ou moins anciens.

Bien évidemment, plusieurs motos seront disponibles dans cette vente dont une vingtaine de machines de trial (Yamaha TY). Et si vous vous intéressez à tout ce qui roule, n'hésitez pas à regarder

Les modalités et instructions pour trouver la machine de vos rêves

Comme pour quasiment toutes les ventes que nous vous présentons, vous pourrez, si vous ne souhaitez pas vous rendre sur place, suivre la vente en direct sur les lives d'interencheres.com et de drouotlive. Toutes les informations, modalités, l'inscription pour enchérir ainsi que les lots disponibles sont à retrouver sur ces deux sites.

De beaux véhicules dont des motos

Cette vente, qui comprend 128 lots, contient quelques motos principalement de trial. On regrettera le manque d'informations sur les différents descriptifs ce qui ne rendra pas la tâche facile à ceux qui voudront se porter acquéreur via le net.

La plus ancienne machine dans la catégorie deux-roue est d'origine Belge. Il s'agit d'une FN (pour Fabrique Nationale) M70 de 1933. Restaurée sans que l'on en sache plus, cette 350 cm3 voit son estimation proposée entre 7 000 et 8 000 euros.

FN M70 350 cm3 1933

Un cadre Cheney et un moteur B.S.A. B40 de 350 cm3, c'est tout ce que l'on peut vous dire sur cette anglaise (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

B.S.A. Cheney B40 350 cm3

Quant à cette 125 cm3 Motobloc de1948, vous aurez remarqué qu'elle est dans son jus et qu'au minimum, il faudra prévoir une révision moteur (estimation entre 1 500 et 2 000 euros).

Motobloc M2S 125 cm3 1948

Le descriptif de ce Suzuki Vanvan RV 90 se limite à la légende de la photo. En regardant les images, on voit que le compteur affiche 15 810 kilomètres (non garantis bien sûr) et que l'humidité a déjà entamé son travail sur plusieurs éléments. L'estimation est proposée entre 1 500 et 2 000 euros. entre 1 500 et 2 000 euros

Suzuki Vanvan RV90 1973

L'état général de cette Honda CB 750 Seven Fifty semble correct. Le compteur annonce 68 355 kilomètres et elle a été mise en circulation en septembre 1993 (estimation entre 2 000 et 3 000 euros).

Honda CB 750 Seven Fifty 1993

On continue page suivante en s'invitant dans les zones de trial.