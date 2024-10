Can-Am Origin : le trail autrement

On l'a mentionné plus haut, les Can-Am Origin et Can-Am Pulse partagent le même groupe motopropulseur, à commencer par le e-Power. Premier moteur électrique de Rotax, celui-ci équipe déjà la première moto-neige sans émission de Ski-Doo, une autre marque du groupe BRP. Le Rotax e-Power développe 35 kW en pic (47 ch) avec un couple de 72 Nm de 0 à 4 600 tr/min. De quoi garantir des départs canons sans jamais non plus brusquer le motard grâce à une progressivité bienvenue. Dans tous les cas, il ne faut pas longtemps à la Can-Am Origin pour atteindre sa vitesse de pointe de 127 km/h.

Le couple est omniprésent jusqu'à la vitesse de pointe de 127 km/h compteur. Une vitesse que l'on évitera de tenir en raison du manque de protection bien sûr, mais encore et surtout pour préserver l'autonomie de la batterie. Pour preuve, à rythme soutenu pendant une heure environ, une recharge s'impose alors que nous avons parcouru un peu moins de 80 km avec une consommation moyenne de 8 kWh/100 km avec une vitesse moyenne de 58 km/h. Rappelons que notre essai s'est déroulé pour l'essentiel sur des voies rapides limitées à 95 km/h dans la région d'Austin. On vous laisse imaginer le bilan sur nos autoroutes.

Le moteur e-Power est associé à une batterie lithium-ion qui fait office d'élément porteur (en jaune sur les photos), sur lequel viennent notamment se greffer la fourche, le moteur électrique et le bras oscillant. Avec une capacité de 8,9 kWh, elle est censée conférer une autonomie de 115 km à la Can-Am Origin, et même 145 km en ville. Disons-le tout de suite, le compte n'y est pas au terme de notre essai avec une recharge tous les 90 km environ. Et encore sans s'aventurer sur autoroute, notre essai s'étant déroulé aux États-Unis, dans la région d'Austin.

Si la Can-Am Origin ne va pas révolutionner la catégorie avec son autonomie, elle a le bon goût d'intégrer un chargeur embarqué de 6,6 kW. Et de série s'il vous plaît quand d'autres marques telles que Zero Motorcycles jouent la carte des (coûteuses) options sur une moto qui est très loin d'être donnée. Une fois branchée sur une wallbox, la Can-Am Origin pourra passer de 20 à 80 % de capacité en 50 minutes. La charge de 0 à 100 % est pour sa part annoncée en 1h30. Enfin, il est aussi possible de recharger la batterie de la moto sur une simple prise domestique, notamment la nuit, avec le 20 à 80 % en 3h10 et le 0 à 100 % en un peu plus de 5h.

Par ailleurs, la moto est équipée d'un système de refroidissement très efficace tant au niveau du moteur électrique que de la batterie, de son onduleur et du chargeur embarqué. Cette architecture a le gros avantage de garantir les performances sur la durée, même par une température ambiante de plus de 40 °C pendant notre essai. Et s'il préserve la mécanique lors des phases de roulage mais aussi pendant la charge, la moto électrique nous épargne les retours de chaleurs du bloc-moteur si caractéristique des motos thermiques.

Autre choix technique très astucieux de la part des ingénieurs de Can-AM, la transmission sans embrayage est non pas assurée par une courroie comme on aurait pu s'y attendre, mais par une chaîne avec carter. Celle-ci est plongée dans un bain d'huile à l'instar de la moto neige électrique de 200 ch de Ski-Doo, gage de robustesse s'il en est. En outre sa longévité, la chaîne de la Can-Am Origin ne nécessite pratiquement pas d'entretien. On n'en attendait pas moins d'un véhicule électrique.

Contrairement à la Can-Am Pulse qui est facilement accessible à tous grâce à sa faible hauteur de selle, la Can-Am Origin est plutôt haut perchée à 865 mm. Autant dire qu'en dessous d'1,70 m point de salut avec les pieds qui ne toucheront pas terre à l'arrêt. Il faut dire que la garde au sol est généreuse, très généreuse même avec 274 mm. À titre de comparaison, la Yamaha Ténéré 700 affiche 240 mm quand la Honda Africa Twin culmine à 250 mm. Ajoutez à cela des suspensions adaptées au off-road avec une fourche inversée KYB de 43 mm non réglable à l'avant, et un amortisseur KYB HPG réglable en précharge, compression et détente à l'arrière.

Direction le Spoaks Moto Park de Lockhart au Texas pour une session de off-road en silence. Le terrain de jeu parfait pour la Can-Am Origin qui se laisse très facilement emmener chaussée de ses pneus Dunlop D605 de 21 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. Une monte très sculptée qui lui sied bien, mais qui incite probablement à la prudence sur le bitume mouillé. De notre côté difficile de se faire un avis quand notre essai se déroule par une température ambiante de 43 degrés. Quoi qu’il en soit, on s'amuse au guidon de cette Can-Am Origin, en s'autorisant même quelques sauts. Gare toutefois au poids sur l'avant qui peut surprendre, avec l'arrière qui soulève tel un cheval qui cabre pour nous désarçonner. Normal au Texas… Une fois cette donnée prise en compte, la Can-Am Origin se montre vraiment amusante avec sa direction précise et son excellente motricité sur terrain meuble. Bien calibré, le mode off-road est adapté aux débutants en conservant ce qu'il faut d'anti-patinage, surtout sur une moto qui délivre 72 Nm de couple instantanément.

De retour en ville, la Can-Am Origin profite de sa position surélevée pour voir loin et anticiper les imprévus. Surtout, son poids contenu de 187 kg et des dimensions relativement compactes lui confèrent une belle agilité malgré les grandes roues.

Enfin, si le freinage régénératif se suffit à lui-même en agglomération, le système de freinage, au demeurant très classique avec un disque de 320 mm associé à un étrier double piston à l'avant et simple piston qui pince un disque de 240 mm à l'arrière, affiche une belle efficacité.