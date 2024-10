Can-Am Origin : le trail autrement

À l'instar de la Can-Am Pulse, la Can-Am Origin prouve qu'elle ne joue pas dans la même catégorie que la plupart des productions chinoises. Sa finition aux petits oignons et son design moderne attireront les amateurs de trails, qui disposeront d'un outil très efficace pour s'aventurer en off-road. Non sans profiter d'un silence plaisant.

Une expérience d'un nouveau genre avec une moto qui est aussi à l'aise en ville et qui profite d'un équipement de premier plan, notamment avec son grand écran qui donne accès à Apple CarPlay, ou encore le freinage régénératif pour une conduite sans pratiquement toucher les freins.

En face, la concurrence ne se bouscule pas vraiment au portillon. La Zero Motorcycles DSR/X se pose en concurrente directe avec une puissance équivalente. Plus routière qu'enduro, surtout avec ses 247 kg, elle est équipée d'une batterie plus généreuse. Elle affiche une vitesse maximale de 180 km/h quand la Can-Am Origin plafonne à 127 km/h. Enfin, sa batterie d'un peu plus de 15 kWh lui confère une meilleure autonomie sur route.

Affichée à partir de 17 599 €, la Can-Am Origin fait donc bande à part sur le segment des trails électriques.

Caradisiac a aimé