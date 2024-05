Ce week-end, on roule avec style pour la bonne cause

Depuis sa création en 2012, le Distinguished Gentleman’s Ride est devenu un évènement majeur du calendrier moto.

Cette balade annuelle qui regroupe des pilotes élégamment vêtus, permet de lever des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate et les maladies mentales. En partenariat avec Movember, et la marque anglaise Triumph, la plus importante fondation dédiée à la santé masculine, la balade a déjà permis de collecter plus de 30 millions €.

Dans 900 villes partout dans le monde, dont 26 en France, des milliers de motards vont donc se donner rendez-vous ce dimanche 19 mai pour rouler ensemble, mais aussi sensibiliser et récolter des fonds.

Pour s’inscrire à la balade ou même simplement faire un don afin d’apporter sa pierre à l’édifice de la recherche médicale, il est possible de consulter les différentes villes participantes sur le site Internet de l’évènement Distinguished Gentleman’s Ride.

Eric Pecoraro, Directeur Marketing Triumph France précise : « En participant au Distinguished Gentleman's Ride, vous jouez un rôle actif non seulement dans la collecte de fonds pour la recherche mais aussi dans la sensibilisation à l'importance cruciale du dépistage précoce. Chaque kilomètre parcouru, chaque don effectué, et chaque conversation engagée autour de cet événement contribuent à éclairer les esprits, encourageant les hommes à prendre les mesures nécessaires pour leur santé.

En prime pour ceux qui récolteront le plus de fonds lors de l’édition 2024, Triumph offre des motos de la gamme Classique 2024 comme récompense. Une raison de plus de participer et de rejoindre la communauté des 7 000 riders actifs dans le monde.