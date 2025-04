CFMoto 750SR-R : la Supersport chinoise qui secoue avec sa roue “pleine” révolutionnaire !

CFMoto continue de bousculer les codes du deux-roues sportif, et sa nouvelle 750SR-R ne passe clairement pas inaperçue. Déjà homologuée en Chine fin 2024, cette Supersport de moyenne cylindrée s'apprête à s’intercaler entre le 675SR-R à trois cylindres et la spectaculaire V4 1000 cc « Master of Speed », encore en phase de développement. Mais une récente variante homologuée vient remettre un coup de projecteur inattendu sur le modèle.

Pourquoi ? À cause d’un détail technique pour le moins inhabituel : un enjoliveur aérodynamique sur la roue arrière. Plus qu’un simple caprice esthétique, ce cache fixé côté droit de la jante – celui laissé libre par le bras oscillant monobras – fait l’objet d’un brevet tout ce qu’il y a de plus sérieux. Selon la documentation officielle, le dispositif vise à réduire les turbulences autour de la roue, améliorer la dissipation thermique du frein arrière, abaisser la traînée aérodynamique (donc la consommation), et même renforcer la stabilité à haute vitesse.

Un pari audacieux, certes, mais qui soulève quelques interrogations légitimes : qu’en est-il de la sensibilité au vent latéral ? En augmentant la surface exposée, le cache pourrait perturber l’équilibre en cas de bourrasques. CFMoto affirme que les bénéfices l’emportent sur les risques, mais il faudra attendre les premiers essais pour trancher.

Côté technique, la 750SR-R conserve un quatre cylindres en ligne de 749 cc, affichant 110 chevaux pour un poids avoisinant 200 kg. Pas de quoi faire trembler les références japonaises ou européennes, mais suffisant pour s’imposer comme une alternative crédible, surtout si le prix suit.

Les freins sont signés Brembo, avec des étriers radiaux à quatre pistons, et des conduits de refroidissement inspirés du MotoGP ont été intégrés. L’habillage, lui, s’accompagne de « winglets » aérodynamiques, désormais devenus obligatoires dans toute bonne fiche technique de moto sportive moderne.

La version récemment validée se distingue aussi par une nouvelle livrée noir et argent, qui complète l’habituelle variante blanche. Le châssis tubulaire en acier et le bras oscillant monobras sont toujours au programme, confirmant l’ambition haut de gamme du modèle.

En Chine, le lancement semble imminent. Pour l'Europe, il faudra sans doute patienter jusqu’aux salons de l’automne, mais une chose est sûre : CFMoto ne se contente plus de suivre la tendance. Elle commence à la dessiner.