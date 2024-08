Chez Triumph, deux nouveaux modèles de 400cc sont en approche

Selon des informations relayées par Rush Lane et CNBC-TV18, les deux nouvelles motos partageront le même cadre et moteur monocylindre de 398,15cc que les modèles actuels. Ce partenariat entre Triumph et Bajaj semble prometteur, avec une stratégie claire d'élargir l'offre dans cette gamme de cylindrée.

Bajaj est un spécialiste des motos de petite et moyenne cylindrée, ce qui permet d'apporter à Triumph son savoir-faire dans la conception et la production des modèles 400cc. La production en Inde permet de bénéficier de coûts de production plus compétitifs, ce qui se répercute sur les prix de vente. Le réseau de distribution de Bajaj en Inde et dans d'autres pays permet à Triumph d'assurer une commercialisation rapide et efficace de ses nouveaux modèles. Reste que les modèles 400cc devront offrir la même qualité de finition et de fiabilité que les autres modèles Triumph.

Des photos espion d'une possible Thruxton 400 ont déjà fuité, suggérant qu'un des nouveaux modèles pourrait être un café racer au design rétro. Cette Thruxton 400 se distingue par un phare rond, des rétroviseurs d'extrémité de guidon, ainsi que des éléments de design rappelant la Speed 400, tels que le cadre principal, le sous-châssis et le réservoir de carburant.

En ce qui concerne le second modèle, les détails restent encore flous. Les spéculations sont nombreuses : il pourrait s'agir d'un cruiser avec un empattement plus long que la Speed 400, d'un roadster plus agressif ou même d'un modèle sportif conçu pour rivaliser avec la KTM RC 390.

Cette diversification de la gamme 400cc marque une étape importante pour Triumph, qui cherche à renforcer sa position sur le marché des motos de moyenne cylindrée, tout en répondant à une demande croissante pour des modèles à la fois performants et abordables. Les amateurs de la marque britannique attendent avec impatience l'annonce officielle pour découvrir ces nouvelles machines qui pourraient bien redéfinir les standards de la catégorie.