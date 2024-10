Des sportives BMW M 1000 RR et S 1000 RR encore plus performantes pour 2025

Si BMW vient de remporter le titre en championnat du monde Superbike avec le pilote turc Toprak Razgatlioglu, le constructeur allemand est loin de se reposer sur ses lauriers, et dévoile dès à présent les modèles 2025 de ses deux sportives : la S 1000 RR et la M 1000 RR.

Profitant d'une base solide, le millésime 2025 de la S 1000 RR dispose désormais des modes de conduite « Pro » de série, notamment les modes « Race Pro » qui proposent deux autres combinaisons de réponse de l'accélérateur et du couple moteur, ainsi que les fonctions Engine Brake et Hill Start Control Pro, l'ABS réglable sur cinq niveaux dans les modes « Race Pro » et le réglage ABS « Slick ». Le Dynamic Brake Control (DBC) est également une nouvelle fonction de série.

De nouveaux ailerons latéraux, retravaillés pour un aérodynamisme optimisé font aussi leur apparition.

La nouvelle BMW S 1000 RR est proposée dans trois coloris : Blackstorm metallic pour la standard, Bluestone metallic pour la Sport et Lightwhite uni/M Motorsport pour la M Motorsport, en combinaison avec le pack M.

La sportive ultime BMW M 1000 RR gagne en puissance

Modèle sportif le plus exclusif de la firme allemande, la M 1000 RR est aussi mise à jour pour se conformer à l'homologation Euro5+. La sportive ultime bénéficie d'une augmentation significative de la puissance du moteur quatre cylindres en ligne de 6 chevaux pour atteindre la puissance maxi de 219 chevaux. La nouvelle M 1000 RR présente également une aérodynamique optimisée grâce à un carénage avant redessiné et de nouveaux ailerons « M Winglets 3.0 », avec une portance d'appui considérablement accrue. De plus, le Flex Frame a été développé et comprend désormais un nouveau support moteur sur le côté gauche.

BMW Motorrad a également apporté des améliorations aux systèmes de commande. Le Dynamic Traction Control (DTC) dispose désormais de la nouvelle fonction Slide Control grâce à la technologie du capteur d'angle de braquage. L'introduction de la technologie du capteur d'angle de braquage a également conduit à la nouvelle fonction Brake Slide Assist du BMW Race ABS Pro. Associé à la poignée d'accélérateur M à course courte (58°), cela se traduit par des performances et un contrôle considérablement accrus.

Comme auparavant, la nouvelle BMW M 1000 RR est proposée en deux versions : la standard dans la couleur Lightwhite uni et la M 1000 RR M Competition dans la couleur primaire Blackstorm metallic, chacune associée à des graphismes aux couleurs M.

La nouvelle BMW S 1000 RR sera disponible à partir de 21 400 euros, tandis qu'il faudra débourser 37 000 euros pour la BMW M 1000 RR. Les dates de disponibilités n'ont en revanche pas encore été annoncées par le constructeur allemand.