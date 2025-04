DRE Travel Adventures 2025 : enfourchez une Ducati et vivez des voyages qui décoiffent !

Voyager est un plaisir, mais voyager à moto sur une Ducati, encadré par les meilleurs experts et guidé à travers des paysages mythiques, relève de l’expérience inoubliable. C’est précisément ce que propose DRE Travel Adventures 2025, le programme emblématique de Ducati Riding Experience, qui revient avec des itinéraires encore plus ambitieux et des destinations taillées pour l’âme des aventuriers.

Loin des simples road trips, les aventures DRE sont conçues comme de véritables expériences initiatiques pour les motards, alliant adrénaline pure, paysages grandioses et immersion dans l’univers Ducati. Chaque circuit est encadré par des instructeurs professionnels, avec une assistance technique 24h/24, des motos préparées spécifiquement pour les parcours, et un souci du détail digne de la légendaire précision italienne.

En 2025, quatre aventures principales sont proposées :

Expédition Masters – L’Italie dans toute sa splendeur

7 jours et 1 500 km au cœur de la Motor Valley. Ducati, Dainese, Ferrari et Lamborghini ouvrent leurs portes pour un voyage unique mêlant histoire, passion mécanique et gastronomie. Parfait pour ceux qui veulent allier performance et culture italienne.

Islande Hors Route – L’ultime défi

Pour les plus téméraires : 1 100 km en 7 jours sur des sentiers techniques, au milieu de glaciers, volcans et déserts de lave. Un laboratoire géologique grandeur nature à dompter au guidon d’une Ducati taillée pour l’extrême.

Route d’Islande – L’évasion contemplative

Un périple de 9 jours et 2 200 km autour de l’île. Un rythme plus doux, mais une immersion totale dans une nature brute et poétique. Parfait pour une reconnexion à soi et à l’environnement.

Ouest Américain – Le rêve sur l’asphalte

L’épopée de 11 jours (3 200 km) traverse la Vallée de la Mort, le Grand Canyon, Monument Valley et s’achève à Las Vegas. Une odyssée à l’américaine, entre démesure, liberté et paysages de cinéma.

DRE Travel Adventures ne se contente pas d’organiser des voyages. Elle crée des souvenirs, des récits de vie, avec pour moteur la passion des deux roues et l’envie de sortir des sentiers battus. Quel que soit votre niveau d’expérience, une aventure est faite pour vous.

Les inscriptions pour 2025 sont ouvertes. Que vous rêviez de volcans islandais ou de virages toscans, Ducati vous attend, moteur prêt, pour transformer vos kilomètres en légendes.