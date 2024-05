Ducati 750 Imola Desmo : il faut casser sa tirelire pour se l'offrir

C’est le principe même de toute vente, la rareté fait le prix.

C’est particulièrement vrai pour cette Ducati 750 Imola Desmo, mise en vente il y a quelques heures seulement par Gooding & Company et dont le prix final pourrait s’envoler.

Avec une estimation fixée entre 650 000 et 750 000 $ (environ 600 000 et 700 000 €), cet exemplaire pourrait battre des records.

Identique au modèle utilisé par Paul Smart en 1972 lors de l’épreuve d’Imola, dont l’exemplaire est exposé au musée Ducati de Bologne, la Ducati 750 Imola Desmo mise en vente porte le numéro du pilote britannique décédé en 2021 d’un accident de la route.

Identique au modèle exposé et préparée pour la compétition avec, pour la première fois, l’introduction du système desmodromique sur son bicylindre en V, la Ducati 750 mise en vente est l’un des huit exemplaires spécialement préparés pour la course Imola 200 en 1972 et pilotés par Paul Smart, Bruno Spaggiari, Ermanno Giuliano et Alan Dunscombe. La deuxième machine, en revanche, préparée pour Paul Smart.

C’est donc un modèle historique, et une pièce de musée qui devrait intéresser de nombreux collectionneurs qui est proposé à la vente. Un modèle très rare qui a fait l’Histoire de Ducati et qui n’a connu jusqu’ici que deux propriétaires depuis 1972.

Nul doute que cela devrait se battre pour être le troisième, et faire grimper le prix de cette moto d’exception.