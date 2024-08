Ducati annonce une nouvelle Panigale bicylindre

Ducati, la bien connue marque italienne, s'apprête à marquer un tournant avec l'arrivée d'une nouvelle Panigale bicylindre, une machine qui promet de combiner le meilleur de la tradition et de l'innovation. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à attirer une clientèle jeune et dynamique vers la marque, comme l'a expliqué un responsable italien de Ducati sur MCN : « Nous voulons aider les jeunes générations à découvrir le monde de Ducati ».

Si les détails techniques restent encore secrets, on peut s'attendre à ce que la nouvelle Panigale bicylindre bénéficie des dernières avancées technologiques en matière de moteurs, de châssis et d'électronique. Ducati devrait également mettre l'accent sur le design, afin de proposer une moto aussi performante qu'esthétique.

Cette nouvelle Panigale bicylindre n'est pas la seule nouveauté en préparation. Ducati a déjà dévoilé le tout nouveau Hypermotard 698 Mono, conçu pour séduire les jeunes motards. Cependant, c'est la nouvelle Panigale qui suscite le plus d'attention, surtout après l'annonce de l'édition finale du modèle Superquadro V2 Panigale, marquant la fin d'une ère pour les bicylindres en V à 90 degrés, une configuration emblématique de la marque depuis plus de trois décennies.

Jusqu'à présent, la Panigale V2, avec son moteur bicylindre en V de 955 cm³ et 153 chevaux, est la seule de la gamme à conserver cette configuration. Avec l'arrêt de la production des modèles 1299 en 2018, Ducati s'était concentré sur les moteurs à quatre cylindres pour ses Panigale, laissant les amateurs de bicylindres en quête de nouveautés.

Cependant, la nouvelle Panigale bicylindre est en route. Un responsable de la communication de Ducati a confirmé à MCN que cette nouvelle machine remplacera l'actuelle Panigale V2, tout en maintenant l'engagement de la marque envers les moteurs V2 : « Ce n'est pas le V2 qui quitte le marché, c'est juste ce moteur particulier qui part. Ce n'est que la dernière édition du V2 Superquadro, mais quelque chose de nouveau arrive ».

Bien que les détails soient encore rares, cette nouvelle Panigale promet de perpétuer l'héritage des bicylindres tout en offrant des performances et une technologie de pointe. Ducati reste discrète sur la date de lancement de cette nouvelle machine, mais il est clair que la marque mise sur ce modèle pour séduire à la fois les puristes et les nouveaux venus dans le monde de la moto sportive.

Avec cette nouvelle Panigale, Ducati espère non seulement honorer son riche héritage, mais aussi écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la moto sportive, en offrant une machine capable de capturer l'imagination d'une nouvelle génération de motards passionnés. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir les premières images et les caractéristiques techniques de cette future star des routes.