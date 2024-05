Ducati surprend avec deux Scrambler inédits

Voilà qui était pour le moins inattendu.

Présent sur le London Bike Shed Motoshow, l’un des salons de référence de l’univers de la customisation moto, Ducati y a dévoilé deux préparations inédites réalisées par le Centro Stile Ducati avec une base commune : la plateforme Scrambler.

On a donc découvert le concept CR24l, un Scrambler façon Café Racer. Une moto au look rétro caractérisée par une jante avant de 17 pouces et un guidon sport avec des rétroviseurs aux embouts de guidon. Quant au carénage, enveloppant toute la partie avant, il rappelle quelques modèles anciens comme la Ducati Pantah et la 750 SS, réinterprétées dans un look plus contemporain.

Plus actuel, le Scrambler RR24I contraste avec les lignes épurées du concept CR24I avec un look à la « Mad Max ». Le réservoir est dépouillé de ses protections et remplacé par un cadre permettant de fixer une sacoche de réservoir, tandis qu’à l'arrière, l'échappement Termignoni en position haute accentue le look tracker de ce concept, complété par des pneus Pirelli Scorpion Rally sur des jantes de 18" et 17" associés à un petit garde-boue placé en position haute.

Si Ducati n’a pas encore communiqué sur le futur de ces préparations, très abouties, selon nos confrères de CycleWorld, la possibilité de les voir arriver au catalogue dans un futur proche existe bel et bien. Voilà qui ne serait pas pour nous déplaire.