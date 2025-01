Faut-il interdire la compétition moto aux jeunes enfants ?

En quelques années, le sport moto a été endeuillé par le décès de plusieurs très jeunes pilotes.

Après le Français Mathis Bellon en 2022 et l'Argentin Lorenzo Somaschini cet été, nous avons appris récemment le décès d'un autre très jeune pilote de moto, Sid Veijer (7 ans).

Victime d'une chute alors qu'il s'entraînait sur une piste de karting à quelques jours de Noël, le néerlandais a malheureusement succombé à ses blessures à l'hôpital.

Tous avaient alors moins de 10 ans au moment de leur décès : 8 ans pour Mathis Bellon, et 9 ans pour Lorenzo Somaschini.

Un nouveau drame qui relance le débat sur la pratique de la moto pour les très jeunes enfants.

La moto est-elle un sport trop dangereux pour les plus jeunes ?

Consacrant un article au sujet, le journal l'Equipe, par l'intermédiaire de notre consœur Audrey Quétard a donné la parole à plusieurs spécialistes, dont l'ancien Mat Oxley, qui conserve un œil attentif sur l'actualité moto : « Au cours de ces vingt ou trente dernières années, la moto a eu cette obsession d'attirer de plus en plus de jeunes. On pense que ça va aider le sport, mais je crois au contraire que ça peut l'endommager. Je me sens très mal à l'aise pour les enfants et les parents. »

Un sentiment partagé par Michel Turco, autre spécialiste du sport moto : « On arrive à des aberrations aujourd'hui, des limites qui ne sont pas les bonnes. »

Si la compétition moto est aujourd'hui possible dès l'âge de 7 ans en France, certains estiment que cela est beaucoup trop prématuré pour exposer des enfants de cet âge : « Je pense que les enfants ne devraient utiliser des minibikes qu'à partir de leurs 10, 11, peut-être 12 ans » a ainsi confié il y a quelques jours Mat Oxley au journal L'Equipe.

Pour ou contre le sport moto, le débat est ouvert

Un sujet qui fait débat, d'autres voix s'élevant au contraire en faveur de la compétition moto pour les jeunes, à condition que celle-ci soit encadrée sérieusement : « Si on fait les choses bien, il est très rare qu'il y ait des accidents mortels. En France, où la sécurité est très élevée, un enfant qui monte sur une moto dans une structure encadrée est dix fois plus en sécurité qu'en VTT ou en équitation. En plus, les pilotes portent un casque intégral, une combinaison, une dorsale, une pectorale et des bottes qui montent jusqu'au tibia. » estime, toujours dans les colonnes du quotidien sportif français, Freddy Foray, ancien pilote moto et fondateur d'une académie qui prépare et encadre les enfants pour la pratique du sport moto en compétition.

Pour ou contre la compétition moto pour les plus jeunes, le débat est lancé. Le mot de la fin pourrait toutefois revenir à Mat Oxley : « Il y a aussi beaucoup d'enfants qui meurent à cheval. Et personne ne va dire qu'il faut arrêter l'équitation ! »