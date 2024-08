GP d’Autriche : une pole record pour le Martinator

La journée de samedi a commencé en force pour Bagnaia, qui a confirmé sa forme de vendredi en étant le plus rapide lors des EL2. Cependant, la compétition s'est intensifiée dès les qualifications, avec des pilotes comme Pol Espargaró, Pedro Acosta, et Jack Miller bataillant pour accéder à la Q2 via la Q1.

En Q1, Miguel Oliveira a brièvement pris la tête avant d'être rapidement dépassé par Acosta et Fabio Quartararo. Mais c'est finalement Pol Espargaró qui a marqué le coup en se plaçant en tête, suivi de près par Miller, qui a éliminé Acosta de la Q2.

La lutte pour la pole a commencé avec Marc Márquez tentant de suivre le rythme de Bagnaia, qui a immédiatement établi un temps de référence à 1’28.605. Bagnaia a ensuite amélioré ce temps en 1’28.142, mais c'est Jorge Martín qui a impressionné tout le monde en signant un incroyable 1’27.748, prenant ainsi la pole position.

Aleix Espargaró a brièvement occupé la troisième place avant que Márquez ne reprenne sa place sur la première ligne, laissant Aleix en quatrième position. Pol Espargaró, malgré une chute, a réussi à se qualifier pour la Q2, mais n'a pas pu faire mieux que la dixième place.

Avec cette pole position, Jorge Martín est bien placé pour une course intense cet après-midi pour le Sprint et le Grand Prix de demain, avec Bagnaia et Márquez à ses côtés sur la première ligne, promettant un Grand Prix d'Autriche palpitant. Fabio Quartararo s’y élancera 15è et Johann Zarco 17è.