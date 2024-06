Honda investit le festival Wheels and Waves avec un concours de customisation de sa CL500

Présent sur le festival Wheels and Waves, qui a ouvert ses portes hier (12 juin), et se tient jusqu’à dimanche à Biarritz, Honda y exposera cette année seize préparations de sa CL500.

Venant de neuf pays différents, les CL500 préparées participent à l’édition 2024 du concours Honda Customs.

En 2020, la version « Africa Four CRF1000R » de la CB1000R du concessionnaire suisse Brivemo Motos est sortie en tête du scrutin organisé sur le site hondacustoms. L’année suivante, c'est la CB650R Fenix de Mototrafa (Portugal) qui a remporté le prix, suivie, en 2022, par la CMX500 Rebel du tandem Sarde Maanboard (préparateur) et Motocicli Audaci (concessionnaire). Pour 2023, les minimotos de la gamme Honda, Dax et Monkey ont été mises à l'honneur et c'est à nouveau au Portugal qu'est revenue la couronne avec le Dax post-apocalyptique Furiosa, fruit d'une collaboration entre la jeune artiste Tamara Alves et le préparateur Art of Wheels Garage.

Cette année, ce sont les Honda CL500 qui ont le privilège de se voir mettre en avant via ce concours. Un modèle typé scrambler qui peine toujours à s’imposer dans le catalogue Honda.

Les 16 candidates sont exposées du mercredi 12 au dimanche 16 juin à l'occasion du festival Wheels and Waves de Biarritz avant d'être visibles pendant tout l'été sur le site Internet.

Les votes sont ouverts jusqu’au 31 août prochain, à vous de désigner votre préparation favorite.