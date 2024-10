Honda NSR500VF : un petit plaisir au prix astronomique

Véritable pièce de collection, ce qu’elle est devenue depuis sa retraite des circuits en 1999, une Honda NSR500VF est actuellement en vente sur un site de ventes aux enchères.

Produite à seulement 20 unités, la version VF de la Honda NSR500 a de quoi attirer les passionnés de courses moto comme les amoureux de la marque japonaise.

Avec son moteur V2 capable de délivrer jusqu’à 200 chevaux, pour un poids mini de 120 kg, cette machine de course a roulé en compétition de 1997 à 1999 au Royaume-Uni avant de prendre sa retraite sportive, et d’être par la suite conservée comme une pièce de musée. L’exemplaire mis en vente a été acquis neuf chez Padgetts Motorcycles, un concessionnaire anglais spécialiste des motos de compétition Honda.

Si elle nécessite quelques travaux de restauration pour redevenir fonctionnelle, la moto est vendue avec de nombreuses pièces d’origine, tant au niveau des équipements (roue Marvic et Dymag, outils HRC, leviers, etc.), que des pièces moteur (pistons, silencieux, etc.).

Pour se l’offrir, il faudra sortir le chéquier puisque la moto a été évaluée entre 70 000 et 90 000 £, soit environ entre 83 500 € et 107 350 €.