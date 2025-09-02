L'Alpes Aventure Motofestival c'est ce week-end !

Comme c'est de tradition, ce premier week-end suivant la rentrée sera animé par l'Alpes Aventure Motofestival dans la vallée de l'Ubaye (Alpes de Haute-Provence).

Ces 5, 6 et 7 septembre prochains, les motards amateurs de voyage se donneront rendez-vous à Barcelonnette, au Parc de la Sapinière pour trois jours de partage autour d'une passion commune.

Avec une entrée libre et gratuite de 9 heures à 19 heures, le public est attendu une nouvelle fois très nombreux.

Et les activités et découvertes ne manqueront pas pour cette nouvelle édition.

Formations et ateliers divers et variés (atelier Trajectoires avec la Gendarmerie, initiation aux gestes de premiers secours, révision du Code de la route, préparation aux road trips, formation à la cartographie, etc.) sont aussi au programme de l'Alpes Aventure Motofestival 2025, tout comme un atelier Dakar, avec la présence sur place des pilotes Benjamin Melot et Johnny Aubert.

Deux concerts, le vendredi (Monsieur Orange) et le samedi (Tutti Frutti), sur la place Manuel de la ville, animeront les soirées du festival dédié aux voyages à deux-roues.

De très nombreux modèles de motos seront une nouvelle fois à découvrir et à essayer gratuitement dans le magnifique cadre de la vallée de l'Ubaye, qui sera aussi le théâtre de balades à motos.

Plus de 100 exposants seront également présents pour animer le village du festival durant les trois jours.

Pour plus d'informations et connaître le programme complet de l'Alpes Aventure Motofestival 2025, rendez-vous sur le site Internet de l'évènement.