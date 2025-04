La Ducati Streetfighter V2S 2025 est-elle encore plus affûtée qu'avant ?

La Ducati Streetfighter V2S 2025 conserve indéniablement l’ADN d’une Streetfighter même si elle risque d’effrayer certains puristes de la marque et du modèle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle adopte une toute nouvelle motorisation qui abandonne la distribution desmodromique, une marque de fabrique chez Ducati. Puis, parce qu’on sait que les fans du constructeur italien aiment les performances, on a peur que la perte de chevaux puisse effrayer certains d’entre eux. Il y a aussi la baisse de cylindrée qui aura peut-être du mal à convaincre du monde. En revanche, cette V2S met toutes les chances de son côté car l’usine de Borgo Panigale a retravaillé l’ergonomie et l’électronique afin de continuer à justifier de son tarif toujours premium. Face à des concurrentes comme la MT-09 SP , la Z 900 SE ou encore la Street Triple RS affichées respectivement aux tarifs de 12 999 €, 12 149 € et 12 895 €, la Streetfighter V2S affiche d’emblée ses intentions : être l’alternative premium du segment des roadsters mid-size. En effet, la petite diva s’échangera à partir de 17 990 € soit plus de 5 000 € qu’une Street RS.

Il est clair que la Ducati a tout pour être la meilleure de sa catégorie : moteur jouissif, partie cycle affûtée et package électronique complet. Mais de là à justifier un tel écart de prix avec la concurrence… difficile de dire qu’elle sera championne du segment. Donc malgré le fait qu’elle soit bourrée de qualités, il est clair que la partie budget sera une grosse ombre au tableau. Mais pour savoir si elle vaudra le coup de casser sa tirelire ou non, le meilleur moyen sera d’aller l’essayer pour vous faire votre avis.

Caradisiac a aimé

Caractère moteur réussi

La bande son

Bien finie dans l'ensemble Caradisiac n'a pas aimé La moto gigote un peu sur les freinages

Autonomie un peu trop aléatoire

Budget par rapport à la concurrence

