La Ducati Streetfighter V2S 2025 est-elle encore plus affûtée qu'avant ?

Si la Streetfighter V2S 2025 est plus maniable que sa devancière grâce à un guidon plus large notamment, elle n’est malgré tout pas la plus à l’aise en ville. La fermeté des suspensions et le rayon de braquage limité peuvent compliquer les déplacements urbains par exemple. On constate aussi une petite lourdeur dans le train avant qui aura tendance à engager un peu à basse vitesse.

Cela n'empêche que pour aller boire un coup en terrasse, la V2S restera quand même une moto plaisante. Vous ne voyez pas pourquoi ? Quoi de plus plaisant que d’admirer une Ducati Streetfighter quand vous siroterez votre café en terrasse ? Vous aurez de fortes chances d’attirer le regard des passants, y compris ceux des contractuels. Donc, pensez bien à vous acquitter de votre forfait de stationnement ou le café pourrait vous coûter un peu plus cher que prévu.

Sur grands axes : une endurance perfectible

Sur autoroute, la protection inexistante rappelle que l’on est sur un roadster pur et dur. À vitesse soutenue, l’absence de carénage devient rapidement fatigante. La moto est stable, mais si demain, vous êtes appelés à faire des longs trajets, vous aurez sûrement besoin de faire des pauses fréquemment. Lors de cet essai, nos Ducati Streetfighter V2S étaient toutes équipées de régulateur de vitesse. Si cet accessoire n’est pas monté d’origine sur la moto, nous étions néanmoins bien contents de pouvoir le trouver sur les courtes phases d’autoroute que nous avons pu faire. De plus, ce dernier est ultra-simple à utiliser et très accessible. Un must si vous prévoyez de parcourir de longues distances donc.

Sur routes sinueuses : un cocktail au top

Après quelques kilomètres sur autoroute, nous arrivons enfin sur les petites routes sinueuses de l’arrière-pays andalou. À nous les virages et les sensations ! Dans les petits virolos, la Ducati retrouve de sa superbe. Son châssis rigoureux et ses suspensions Ohlins en font une arme redoutable en courbe. Ajoutez à cela des relances offertes par le moteur qui vous donneront le sourire à chaque rotation de la poignée. En effet, le travail des ingénieurs italiens sur ce nouveau V-Twin se fait bien ressentir sur ces portions de route. Ce nouveau moulin répond présent sur pratiquement toutes les plages moteur avec une certaine rugosité qui nous fait bien comprendre qu’on est bel et bien sur une Ducati. Mais il n’y a pas que ce bicylindre qui fait que cette V2S est un roadster mid-size affûté. La partie cycle contribue, elle aussi, à rendre la Streetfighter agile et précise sur le réseau secondaire. Particulièrement dans sa version S avec ses suspensions Ohlins, fermes à souhait, ce qui lui procure une stabilité hors pair au détriment de son confort.