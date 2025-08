Bien finie, agréable de présentation et de conception, la DR-Z4S n’en finit pas de réconcilier avec le trail, quand bien même il s’agit d’un 400. Surtout parce qu’il s’agit d’un 400 ! En deux demi-journées de cohabitation avec cette moto, plusieurs constats s’imposent. Stable, rigoureuse, peu physique tout en demeurant évidemment légère à placer et agile, elle permet de passer « en force » (la vôtre plus que la sienne) aussi bien qu’en technique ou en finesse et ne s’en laisse pas conter. Les solutions retenues sont pertinentes, le moteur suffisant et agréable, relativement souple, et le freinage à la hauteur. Le comportement, impérial la plupart du temps quel que soit le terrain (non testé sur la route), met en confiance bien plus que les pneumatiques. Les IRC montés d’origine manquent aussi bien de feeling que d’adhérence une fois leurs crampons dans le mouillé…

Acceptant que l’on roule aussi bien assis que debout, la DR-Z4S encourage à miser les types de parcours, en solo comme en duo, à condition dès lors de ne pas trop lui en demander niveau moteur, toujours coupleux, mais demeurant très raisonnablement puissant.

Reste alors la question du tarif pour une moto qui ne saurait être tout à fait une moto principale, faute de confort de selle ou de polyvalence suffisante, surtout si l’on doit ou veut prendre l’autoroute à 130 km/h( environ 140 compteur). Devant une Kove 450 Rally, certes chinoise d’origine, mais capable de partir pour un Dakar, robuste, plus puissante de 4 ch, plus performante, terriblement pratique et nettement plus typée Enduro et aventure, une moto s’affichant à 9 990 € en juillet 2025, elle paraît déjà chère, cette DR. Une fois face à la Honda CRF 300 L, Rally ou non (6 199 € alors), plus simple, moins rapide en pointe, certes, mais de peu et résolument facile, elle aussi, elle paraît cette fois très chère. En moyenne, la DRZ-4S s’affiche d’ailleurs 3 000 € de plus que ses concurrentes les plus directes à fonctionnalités équivalentes : CF Moto 450 MT, Royal Enfield Himalayan 450 et consorts, moins off road par définition, mais largement suffisants pour les béotiens les débutants et même les plus experts. Certes, ses caractéristiques sont séduisantes. Certes, elle est garantie 5 ans. Certes, elle est très réussie. Certes, c’est une Suzuki. Alors justement, l’on aurait envie qu’elle ait le succès mérité, à l’image des modèles passés, surtout dans un milieu très concurrentiel. Alors oui, les autres sont plus lourdes (Une Zontes 703 F par exemple, un trois cylindres !!), mais si l’on vendait les trails au poids, justement, la DR-Z4S devrait être bien moins chère… Bonne chance, petite, tu le mérites !

Caradisiac a aimé

Le poids idéal pour la catégorie

Les capacités en off road surdimensionnées

Le moteur sympathique

Les pneumatiques dans le mouillé

Le tarif très très sélectif

La fiche technique de la Suzuki DR-Z4S

Type : Monocylindre 4 temps / Refroidissement liquide Cylindrée : 398 cm³ Alésage x Course : 90 x 62,6 mm Rapport Volumétrique : 11.1 : 1 Puissance annoncée : 38 ch à 8 000 tr/min Couple Annoncé : 37 Nm à 6 500 tr/min Alimentation : Injection électronique Démarreur : Électrique Consommation : 3,5 l/100km Émission CO2 : 82 g/km

Angle de chasse : 27,5° Chasse : 107 mm Empattement : 1 490 mm Suspension avant : Fourche inversée KYB entièrement réglable Suspension arrière : Amortisseur KYB entièrement réglable Jantes : Aluminium de 21 pouces à l’avant / Aluminium de 18 pouces à l’arrière Frein avant : Disque Frein arrière : Disque Pneu avant : 80/100-21M/C 51P, à chambre à air Pneu arrière : 120/80-18M/C 62P, à chambre à air