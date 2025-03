Après cet essai, on peut dire que l’impression initiale se confirme. Le gros roadster monte en gamme pour rester à jour par rapport à la concurrence italienne, mais la Speed est par conséquent moins bon marché qu’avant. On n’y perd pas au change, car le rapport qualité-prix est bien là, mais on se dit que c’est peut-être superflu d’avoir autant de technologie pour une moto qui va principalement rouler sur route et au vu des prestations de la version précédente.

Pour autant, la Triumph Speed Triple 1200 RS restera une moto dont on peut être fier dans trois cas : lorsqu’on la regarde depuis une terrasse, lorsqu’on roule avec des copains et après un track day. Alors, que demander de plus ? Une déclinaison pour concurrencer la BMW S 1000 XR, mais peut-être est-ce déjà en développement…

Caradisiac a aimé

Le moteur rempli partout

L’excellente finition

La tenue de route

L’ambiance mécanique et sonore Caradisiac n'a pas aimé Mode de suspension confort

Absence de télémétrie au guidon

La hausse de prix

La fiche technique de la Triumph Speed Triple RS 2025

Moteur : 3 cylindres en ligne, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, 12 soupapes

Cylindrée : 1.160 cm3

Alésage x course : 90 x 60,8 mm

Rapport volumétrique : 13.2:1

Puissance : 183 chevaux à 10.750 tr/min

Couple : 128 Nm à 8.750 tr/min

Alimentation : Injection électronique séquentielle multipoint avec commande électronique du papillon des gaz

Échappement : Collecteur 3 en 1 en acier inoxydable

Embrayage : Multidisque, avec assistance

Boîte de vitesse : 6 rapports, shifter up and down

Transmission finale : par chaîne X-Ring

Cadre : Cadre à double berceau en aluminium, sous cadre arrière en aluminium fixé par assemblage, monobras oscillant en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée Öhlins de 43 mm entièrement réglable, réglage électronique SmartEC3 OBTi de la compression et de la détente, débattement 120 mm

Suspension arrière : amortisseur monoshock Öhlins à lien progressif, réglage électronique SmartEC3 OBTi de la compression et de la détente, débattement 120 mm

Frein avant : double disque flottant de 320 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema, ABS en courbe, maître-cylindre radial à réservoir séparé, levier réglable

Frein arrière : disque de 220 mm, étrier Brembo à double piston, ABS en courbe, maître-cylindre à réservoir séparé

Roues : jantes en aluminium moulé

Pneu avant : 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Pneu arrière : 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Longueur : 2.090 mm

Largeur : 810 mm

Hauteur : 1.085 mm

Hauteur de selle : 830 mm

Empattement : 1.445 mm

Angle de chasse : 23,9 °

Chasse : 104,7 mm

Poids : 199 kg tous pleins faits

Réservoir : 15,5 litres

Consommation : 5.5 l/100 km

Émissions de CO² : 127 g/km

Certification : Euro 5+

Intervalle d'entretien : 16.000 km / 12 mois

Disponibilités / Prix