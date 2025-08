Gracile, facile et bien finie, la Zontes 703 RR profite de plastiques de qualité et d’une finition de bon niveau pour susciter l’intérêt, avant que ne prenne l’envie de l’essayer, de la conduire ou de la piloter. Le doute se saisit alors de vous. Est-ce vraiment là une moto à 7 599 €, soit le prix d’un roadster de moyenne cylindrée d’entrée à milieu de gamme ? Alors, que l’on prend la mesure de l’exploit réalisé par le « petit » constructeur chinois, tant sur le plan industriel que technique ou encore commercial, le doute est permis.

En l’absence de fausse note ou de défaut rédhibitoire, cette moto demande simplement de petites concessions avant qu’elle ne soit à votre main, réclamant simplement à progresser sur le feeling de son freinage (pour les trappeurs), son shifter (trop remuant) ou son mode moteur le plus sportif, résolument exigeant en matière d’attention pour ne pas secouer son monde (certains apprécient cela dit). Très rapidement, on en vient à se dire qu’elle est en mesure de rivaliser avec bien des motos de la production japonaise ou européenne, le tout sans complexe aucun. Ces dernières sont nettement plus chères, plus homogènes, certes, mais par certains aspects moins performantes, notamment niveau motorisation, équipement global ou même rigueur en rythme sportif. Capable de satisfaire bien des envies -sauf de long voyage peut-être- la RR ne réclame aucun mode d’emploi tant elle est rigoureuse, prévisible et sportive dans l’âme, sans pousser à l’excès pour autant.

Agréable de position de conduite, à défaut de l’être niveau rembourrage de selle, elle met en avant son architecture et peut naturellement être améliorée sur ses points faibles. Bien conçue et très versatile, elle apporte son lot de bonnes sensations et ne prive de rien, en rien, si ce n’est de 7 ch dans la version française titrant 95 ch au lieu des 102 possibles (pour des raisons d’homologation et de bridage A2). Évidente, donc, la Zontes 703 RR en donne assurément pour son argent et ne pose question qu’au niveau du suivi dans le temps de cette marque bien partie pour progresser fort et rapidement, mais inconnue des motards à permis A.

Créée en 2009, établie depuis 2019 dans l’Hexagone et entre les mains de GD France, cette marque a pourtant su commencer par de 125 de qualité avant d’attaquer le créneau des 310 puis 350 cm³ avec ses trails, roadsters et « custom ». Doucement, mais sûrement, elle avance et affiche ses ambitions : être une marque moto chinoise premium. Les 703 semblent lui donner raison, à peu de chose près.

Caradisiac a aimé

Le caractère moteur

Une sportive facile et intuitive

Bonne en ville, sur route et sur piste ! Caradisiac n'a pas aimé Le « creux » moteur à la reprise à partir de la 4ème

La latence du shifter

Le graphisme de l’instrumentation pas assez sobre

La fiche technique de la Zontes 703 RR