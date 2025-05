Les nouvelles BMW R 1300 RT et BMW R 1300 RS, la Triumph Trident Triple Tribute Edition, les Yamaha 125 cm3 et MT-09 au rappel et la Zontes 703 F à l'essai

À la Une cette semaine

La gamme BMW s'élargit avec une toute nouvelle R 1300 RT. La routière allemande de dernière génération repose sur le moteur Boxer de 1 300 cm3 offrant 145 chevaux. Design dynamique, protection optimisée et technologies de pointe, la nouvelle BMW R 1300 RT continue de s'appuyer sur les qualités de la famille BMW RT : ses capacités de grand tourisme et son confort, seul, à deux ou avec un bagage important. Un modèle disponible à partir de 24 400 euros (30 110 euros pour la version Pro), qui arrivera dans les concessions en juin prochain.

La famille BMW R 1300 continue de s'agrandir avec le renouvellement de la grosse routière sportive. La BMW R 1300 RS peut elle aussi compter sur le moteur Boxer introduit sur la GS (1 300 cm3, 145 chevaux), un design plus sportif que sa devancière et des technologies de pointe. Disponible en juillet prochain, la BMW R 1300 RS sera facturée à partir de 17 450 euros.

Après l'édition 2024, Triumph renouvelle sa série spéciale Trident 660 Triple Tribute Edition pour 2025. Le roadster de moyenne cylindrée s'inspire toujours de l'univers de la course avec une livrée modernisée rendant une nouvelle fois hommage à la "Slippery Sam". Outre les dernières améliorations du millésime 2025 de la Trident standard, la nouvelle édition spéciale conserve son look inspiré de la course, agrémenté de jantes Diablo red, d'un saute-vent, en noir saphir avec des détails graphiques Triple Tribute assortis et d'un sabot moteur en aluminium. Une série spéciale disponible dans les concessions de la marque dans les prochains jours, affichée à partir de 8 845 euros (contre 8 695 euros pour la version de base).

En pleine reprise de la saison moto, marquée par le retour du beau temps et de températures plus propices aux balades, la marque japonaise Yamaha vient d'annoncer deux campagnes de rappel pour ses petites MTN125 et YZF125 et le roadster MT-09. Dans le cas des 125 cm3, 517 motos sont concernées, avec, en cause, le fusible de sauvegarde (Back-Up). Pour le gros roadster Yamaha MT-09 (MT-09 2025 standard, SP et Y-AMT ainsi que les MT-09 SP 2024), 403 motos sont rappelées en concession pour le remplacement des repose-pieds conducteur.

Affichées à 7 999 € et faisant le plein d'équipements, les Zontes F proposent une roue de 21 ou de 19 pouces à l’avant, un nouveau moteur 3 cylindres inédit au comportement singulier (trois-cylindres en ligne offrant 95 chevaux) pour séduire et pour offrir des voies alternatives dans le monde du trail. En selle.