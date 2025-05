La Ducati XDiavel V4 2025 est-elle plus power que cruiser ?

Deux ans après le Diavel, Ducati dote à son tour le XDiavel du V4 Granturismo et du cadre caissonné. Ce remaniement signe l’abandon définitif des très gros twins à courroies, descendants directs des lointaines Pantah. Il ne reste plus que les 937 cm³ (DesertX, Monster) et les Scrambler pour perpétuer la tradition mais pour combien de temps ?

Cette refonte transforme profondément le XDiavel en le civilisant très nettement : le power cruiser italien est devenu confortable et ergonomique. Son côté tape-cul a disparu et les longues balades sont envisageables, même en duo. D’autant plus que même si la consommation est conséquente, le réservoir de 20 l autorise une autonomie acceptable.

Petit bémol, le système de coupure des cylindres arrière empêche de cruiser sur le sixième rapport et n’est pas très agréable sous la pluie mais qui sort un XDiavel dans la tourmente ?

Reste le prix, très élevé au regard de la finition relativement critiquable… mais si les Ducati étaient bon marché, ça se saurait !

Caradisiac a aimé