Le Sym ADXTG 400 est-il vraiment un concurrent de taille pour les Honda ADV et X-ADV ?

Avec le ADXTG 400, Sym maîtrise son affaire en matière de scooter et d’innovation (pour la marque) ! Non seulement la nouveauté 2025 affiche un look original et séduisant, mais elle se montre aussi rationnelle et suffisamment équipée. Surtout, son comportement, que l’on parle de moteur ou de partie cycle, est en passe de devenir une référence pour les sorties « mixtes » route/chemin d’une part et ville/route d’autre part.

Mieux encore : de par ses capacités, il est en mesure d’encourager une pratique jusque-là réservée aux seules motos ou, dans une moindre mesure, à l’hybride X-ADV, le ADV 350 se montrant plus civilisé et moins convaincant en hors-piste.

Sans aller se frotter à Honda sur le plan de la motomatique, Sym propose une alternative lookée et économique (7 299 €), en mesure de défendre ses atouts et d’offrir de bonnes performances. Certes pesant près de 213 kg en ordre de marche et proposant 35 ch de puissance, on pourrait être sceptique quant aux sensations moteur, mais l’Hyper VVS agit de manière convaincante là encore, en changeant un peu la personnalité du scooter et en permettant de conserver un bon niveau de performances en duo comme dans les situations mettant normalement en difficulté les monocylindres de moyenne cylindrée.

Couple, puissance, il ne lui manque rien, si ce n’est un frein arrière plus dosable lorsque l’ABS est laissé en marche. Finition agréable et souci du détail parachèvent la bonne impression de ce premier test, en espérant que les éléments de qualités seront conservés sur les modèles à venir en concession.

Enfin, la garantie de 5 ans et les 70 années d’existence de la marque, sans oublier un réseau grandissant, auront de quoi séduire eux aussi.

Caradisiac a aimé

L’Hyper VVS utile et sensible

Les assistances déconnectables

La qualité de l’amortissement en toute situation

Faire du vrai off road en scooter !

La garantie de 5 ans Caradisiac n'a pas aimé L’ABS trop sensible à l’arrière

Pas de rangement dans le tablier avant

Le cran à la mise sur l’angle (vitesse intermédiaire)

Le débattement arrière bien plus faible qu’à l’avant

SYM ADX 400 TG Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique du Sym ADXTG 400