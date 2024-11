La BMW R 12 S, la Ducati Streetfighter V4, la KTM 890 Adventure R 2025, les Yamaha NMax 125 et Kawasaki Ninja 1100 SX à l'essai

À la Une cette semaine

Ducati continue de renouveler sa gamme de motos V4. Après la sportive Panigale et le trail Multistrada, c'est au tour du roadster super sportif, le Streetfighter, de recevoir des évolutions. Les modifications sont nombreuses, notamment une face avant complètement repensée avec un éclairage LED inédit. Le réservoir d'une contenance de 16 litres est plus fin tandis que la boucle arrière est légèrement plus longue. Un nouvel écran numérique de 6,9 pouces fait son apparition, tandis que le V4 délivre désormais 214 chevaux à 13 500 tr/min, soit 6 de plus que sur le précédent millésime. Si la version standard s'équipe toujours d'une fourche inversée Showa et d'un amortisseur Sachs, ce n'est pas le cas de la version S, qui s'équipe de jantes en aluminium forgé et de suspensions pilotées Ohlins. L'amélioration se retrouve aussi au niveau du freinage avec l'adoption d'étriers Brembo Hypure en remplacement des anciens Stylema. Les Ducati Streetfighter V4 2025 seront disponibles en mars 2025 à partir de 24 990 euros pour la Streetfighter V4 standard et 28 490 euros pour la V4 S.

Nouvelle venue dans la gamme Heritage de BMW, la R 12 S est un hommage à la R 90 S de 1973. Une déclinaison plus sportive basée sur la R 12 nineT présentée à la fin de l'année 2023 qui repose donc sur le bicylindre Boxer de 1 170 cm3 refroidi par air et huile et qui offre une puissance maximale de 109 chevaux à 7 000 tr/min, pour un couple de 115 Nm à 6 500 tr/min. L'équipement de série s'annonce généreux, avec les roues Option 719 Wheel Classic II, le Hill Start Control (aide au démarrage en côte), le Headlight Pro (feux de virage adaptatifs), le Shifter Pro, une selle monoplace et un capot de selle, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse ainsi que l'Option 719 Billet Pack Shadow I et l'Option 719 Billet Pack Shadow II qui apportent une touche de noir métallisé. Déjà disponible à la commande pour des premières livraisons attendues en février 2025, la BMW R 12 S est affichée à partir de 22 990 euros.

Inspirée de la KTM 450 Rally, victorieuse du Dakar, les suspensions WP de la KTM 890 Adventure R 2025 profitent de composants éprouvés en course, avec une fourche WP XPLOR de 48 mm et un amortisseur arrière WP XPLOR PDS. Une inspiration sportive que l'on retrouve sur le plan esthétique avec une bulle basse, un garde-boue avant haut, des carénages typés « rallye » et une protection améliorée. Une selle monobloc tout-terrain met aussi l'accent sur la mobilité et l'adhérence du pilote à sa machine. Pour son millésime 2025, la KTM 890 Adventure R profite de l'unité de connectivité incluse de série permettant la connexion entre l'application KTMConnect et l’écran TFT de la moto via Bluetooth. Mécaniquement, le trail énervé repose toujours sur le bicylindre parallèle de 889 cm3 développant 103 chevaux et un couple de 100 Nm, associé à une boîte de vitesses à six rapports.

Restylé, agrandi physiquement, légèrement modifié et désormais conforme à la réglementation Euro 5+, le scooter urbain Yamaha NMax 125 profite de son millésime 2025 pour recevoir de nombreuses retouches. Une nouveauté disponible dès cette fin d'année en concession à partir de 3 599 € et déjà à l'essai sur Caradisiac Moto.

Après la Versys 1100, c’est au tour de la Kawasaki Ninja SX de bénéficier d’une mise à jour moteur pour se conformer aux normes Euro5+. Avec cette base commune et une philosophie presque similaire, on peut se demander si la SX ne serait pas simplement une Versys 1100 rabaissée. Cet essai est l’occasion idéale pour tenter de répondre à cette question.