La Ducati Streetfighter V4 confirme être une Panigale sans carénage

Les modifications sont nombreuses puisqu'elles portent à la fois sur l'esthétique que la mécanique. Ainsi, comme c'est déjà le cas sur la Panigale, le design est moins abrupt avec des lignes moins acérées et plus fluides. Cela se traduit en particulier par une face avant complètement repensée avec notamment un éclairage LED inédit. Le réservoir d'une contenance de 16 litres est plus fin tandis que la boucle arrière est légèrement plus longue afin de laisser un petit peu plus de place pour un courageux passager.

Ducati a également revu sa copie sur la position de conduite afin de la rendre moins extrême. Ainsi, le guidon est plus courbé vers l'arrière et plus proche du pilote de 10 mm par rapport à l'ancienne génération. Les repose-pieds sont également abaissés et avancés de 10 mm. À noter aussi, l'installation d'un nouvel écran numérique de 6,9 pouces.

Mais une Ducati, c'est avant tout un moteur et une partie cycle hors du commun. Ainsi, le V4 se met en conformité avec la norme Euro 5+. Il délivre désormais 214 ch à 13.500 tr/min, soit 6 ch de plus que sur le précédent millésime, le tout pour 1 kg de moins.

Le châssis reçoit son lot de transformations avec notamment un nouveau bras oscillant identique à celui de la Panigale et un cadre allégé et plus rigide afin de faciliter la prise d'angle et la précision des trajectoires. Si la version standard s'équipe toujours d'une fourche inversée Showa et d'un amortisseur Sachs, ce n'est pas le cas de la version S, qui s'équipe de jantes en aluminium forgé et de suspensions pilotées Ohlins. L'amélioration se retrouve aussi au niveau du freinage avec l'adoption d'étriers Brembo Hypure en remplacement des anciens Stylema.

Cette nouvelle Streetfighter arrivera en concessions à partir du mois de mars 2025. Les prix sont toujours aussi élevés puisqu'ils débutent à partir de 24 990 euros pour la Streetfighter V4 et 28 490 euros pour la V4 S. Les deux versions sont uniquement proposées en rouge.