Un statut à confirmer pour la KTM 890 Adventure R 2025

Conçue pour briller en tout-terrain, la KTM 890 Adventure R veut incarner l'excellence du savoir-faire de la marque autrichienne.

Pour son millésime 2025, le trail de moyenne cylindrée repose toujours sur le bicylindre parallèle de 889 cm3 développant 77 kW (103 chevaux) et un couple de 100 Nm, associé à une boite de vitesses à six rapports.

Dotée d'un réservoir de 20 litres (consommation annoncée par le constructeur de 4,4 litres/100 km, la KTM 890 Adventure R affiche 200 kg sur la balance, hors carburant.

Un trail sportif directement inspiré par la compétition

Inspirée de la KTM 450 Rally, victorieuse du Dakar, les suspensions WP de la KTM 890 Adventure R 2025 profitent de composants éprouvés en course, avec une fourche WP XPLOR de 48 mm et un amortisseur arrière WP XPLOR PDS.

Sur le plan esthétique, le trail sportif KTM s'inspire également de la KTM 450 Rally, avec une bulle basse, un garde-boue avant haut, des carénages typés « rallye » et une protection améliorée. Un selle monobloc tout-terrain met aussi l'accent sur la mobilité et l'adhérence du pilote à sa machine.

Pour son millésime 2025, la KTM 890 Adventure R profite de l'unité de connectivité incluse de série. Un dispositif qui permet la connexion entre l'application KTMConnect et l’écran TFT de la moto via Bluetooth, permettant ainsi au pilote de pouvoir bénéficier de la navigation Turn-by-Turn+, de la musique et des appels entrants.

Côté électronique, l'Adventure R 2025 est aussi complète, avec l'ABS et le contrôle de traction actifs en courbe et plusieurs modes de conduite.