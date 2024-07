La CFMOTO VOOM 500 SR est prête à débarquer en Europe

La fiche technique de la VOOM 500 SR confirme la plupart des spécifications annoncées, notamment celles qui pourraient poser un problème pour son homologation en Europe en raison des normes anti-pollution en vigueur. Cependant, les rumeurs indiquent que les ingénieurs de CFMOTO pourraient ajuster ces aspects pour rendre la moto compatible avec les réglementations européennes, ce qui en ferait un concurrent sérieux pour la Kawasaki Ninja ZX-4R.

La VOOM 500 SR est équipée d'un moteur quatre cylindres de 499,6 cm³, avec un alésage et une course de 63 x 40 mm. Cette architecture est inhabituelle dans le segment des moyennes cylindrées, dominé par les bicylindres. Le moteur délivre 83 ch à 12 500 tr/min, grâce au système RAM-Air, et un couple de 49 Nm à 10 000 tr/min. Avec une plage de régime atteignant les 15 700 tr/min, ce moteur promet une poussée efficace à partir de régimes moyens-élevés. La moto est équipée d'une boîte de vitesses à 6 rapports avec quickshifter et d'un embrayage multidisque avec système anti-dribble, idéal pour une utilisation sportive.

Le châssis du VOOM 500 SR se distingue par ses composants de haute qualité. Il est doté d'une fourche inversée YUAN de 41 mm, réglable en précharge et en rebond, et d'un mono-amortisseur arrière également réglable en précharge et en détente. Le système de freinage comprend deux disques avant avec des étriers radiaux à double piston et un disque arrière avec un étrier flottant, le tout soutenu par un système ABS. Avec un empattement de 1 394,5 mm et un poids de 194 kg, la moto présente des caractéristiques similaires à celles des sportives modernes, complétées par un réservoir de carburant de 15,5 litres.

La VOOM 500 SR a été présentée dans une livrée argent/noir, avec une option bleu/noir. En termes de technologie, la moto dispose de phares Full-LED, d'un écran TFT, et d'un quickshifter. Les modes de conduite et le contrôle de traction restent à confirmer. Avec un prix annoncé à environ 5 000 euros pour le marché chinois, cette moto offre un rapport qualité-prix attractif.

La CFMoto VOOM 500 SR représente une avancée significative pour les marques de motos chinoises, prouvant qu'elles peuvent rivaliser avec les meilleures sur le marché mondial. Reste à voir si cette petite sportive pourra surmonter les défis de l'homologation européenne et s'imposer comme un choix incontournable pour les motards du vieux continent.