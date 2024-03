La police municipale de La Tranche-sur-Mer (85) se met à l'électrique

Cet été, la Police municipale de La Tranche-sur-Mer jouera la carte de la discrétion.

La petite commune de 3 000 habitants, qui voit sa population être multipliée par quarante l’été avec jusqu’à 120 000 touristes accueillis, notamment dans les nombreux campings qui longent la côte Atlantique, vient de doter sa Police municipale de deux nouveaux véhicules : des motos électriques Zero FXE. Un modèle au style supermotard au poids contenu (135 kg) qui offre maniabilité et efficacité avec une vitesse maxi de 135 km/h et une autonomie annoncée de 170 km en milieu urbain.

Les deux-roues zéro émission joueront donc, dès cet été un rôle complémentaire dans les patrouilles de la police locale, particulièrement pour se rendre dans des zones inaccessibles aux véhicules « classiques », notamment les 14,7 kilomètres de plage ou encore la forêt domaniale, exposée à un risque élevé d'incendie pendant la saison estivale.

Les deux motos électriques, et silencieuses, fournies et préparées par le revendeur Zero de la Roche-sur-Yon (85), permettront également aux policiers municipaux d'assurer une présence sur l'ensemble du réseau cyclable de La Tranche-sur-Mer, qui s'étend sur environ 40 kilomètres et qui est fortement encombré durant toute la période estivale.