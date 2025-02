Le beau cadeau de Ducati à Marc Marquez pour son 32ème anniversaire

Pas de doute les Italiens savent recevoir.

Pas peu fier de leur ultime prise, qui n'est autre que le multiple champion du monde MotoGP, Marc Marquez, le constructeur transalpin Ducati met les petits plats dans les grands pour combler sa recrue hivernale.

Le pilote catalan, qui a fêté ses 32 ans le 17 février dernier s'est vu remettre un joli cadeau de la part de son employeur : une Panigale V2 S 2025 spécialement préparée pour permettre à Marquez de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles à son guidon.

Affichant le numéro 93 arboré en course par Marquez, la Ducati Panigale V2 S 2025 offerte au champion espagnol est dotée de suspensions Öhlins, qui remplacent les éléments Showa/Marzocchi du modèle standard et offre toujours 120 chevaux pour s'amuser en piste grâce au bicylindre en V de 890 cm3. Le tout pour un poids de seulement 179 kg sans carburant. Une réduction de poids de 17 kg par rapport à la version précédente, grâce à l’utilisation de matériaux légers comme la batterie lithium et le châssis monocoque en aluminium.

Un cadeau pas si désintéressé pour Marc Marquez

Un beau cadeau à 20 690 euros (prix en France de la nouvelle Panigale V2 S) pour la nouvelle recrue espagnole du team officiel Ducati, qui fera ses débuts officiels en Grand Prix ce week-end avec l'ouverture de la saison 2025 en Thaïlande. À lui de concrétiser les attentes de son nouvel employeur. Et à ce sujet, on a assez peu de doutes tant le Catalan semble motivé à l'idée de repartir à la conquête d'un nouveau titre de champion du monde MotoGP.