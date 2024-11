MotoGP : Marc Márquez affiche de nouvelles ambitions chez Ducati

Après une saison 2024 marquée par un retour en forme et des résultats encourageants chez Gresini Racing, Marc Márquez a choisi de relever un nouveau défi en signant chez les rouges de Ducati. Le pilote espagnol a rapidement pu prendre en main la Ducati Desmosedici GP25 lors des essais à Barcelone, se montrant à l'aise et confiant.

"C'était une saison de retrouvailles", a déclaré Márquez. "J'ai répondu aux questions que je me posais pour cette année. Le plus important était de voir si j'étais toujours compétitif et je l'étais." Le passage chez Ducati représente un tournant dans la carrière du pilote espagnol, qui a quitté Honda après de nombreuses années.

Pour réussir chez Ducati, Márquez devra s'adapter à une moto et à une équipe différentes. Il devra également faire face à la concurrence féroce de son coéquipier, Pecco Bagnaia, champion du monde en titre. "Mon défi est d'avoir une intersaison complète", a-t-il souligné. "C'est le facteur humain de l'athlète. C'est le MotoGP, le meilleur championnat sur deux roues."

Le pilote espagnol a également évoqué l'importance de la relation avec son équipe technique. "C'est ce que j'ai trouvé chez Ducati. Ça me manquait aussi. Je me sens prêt à donner le bon feedback."

Avec ses qualités de pilote et son expérience, Marc Márquez a toutes les cartes en main pour briller chez Ducati. Cependant, il devra faire face à de nombreux défis, notamment la lutte pour la domination au sein de l'équipe avec Pecco Bagnaia. La saison 2025 s'annonce passionnante et on attend avec impatience de voir les deux champions s'affronter sur la piste : « j’arrive dans une situation que je n’avais jamais vécue jusqu’à présent. Il n'y a pas de numéro 1 ni de numéro 2, mais le leader est Pecco, car il a gagné 11 courses. C'est lui qui doit prendre la tête de ces premières courses. Ensuite, nous verrons. Il est la référence. J'en suis à un point où je n'ai plus rien à prouver ».

L'arrivée de Marc Márquez chez Ducati marque un nouveau chapitre dans l'histoire du MotoGP. Le pilote espagnol, motivé et ambitieux, est déterminé à ajouter de nouveaux titres à son palmarès. Les prochaines saisons s'annoncent palpitantes et les passionnés de moto peuvent s'attendre à de nombreux duels épiques.