Le Kazakhstan est annulé au calendrier MotoGP, mais voici le plan B

Initialement reportée de juin à septembre, la manche du Kazakhstan avait été déplacée pour combler l'absence du Grand Prix d'Inde, annulé pour des raisons opérationnelles. Cependant, les inondations dans la région d'Almaty ont entravé la préparation de la piste de Sokol, conduisant à l'annulation définitive du GP du Kazakhstan.

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, a commenté : « Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons trouvé un accord pour organiser le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Misano. Le circuit fait partie des classiques du calendrier et offre un spectacle fantastique dans l'une des capitales du sport, où la passion pour le MotoGP est légendaire ».

« Courir à Misano fin septembre est un choix logique. Notre objectif est de créer le calendrier le plus efficace possible et cet événement suit parfaitement cette philosophie, nous permettant de minimiser les kilomètres supplémentaires que nous aurions autrement dû planifier avant nos événements en Asie. Nous remercions Misano et l'Émilie-Romagne de nous avoir accueillis pour cet événement. Nous avons hâte de vous retrouver pour profiter de ce double rendez-vous avec les Grands Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini et d'Émilie-Romagne. »

Pour maintenir le calendrier à 20 courses, le championnat du monde a donc décidé de réaliser un doublé consécutif à Misano avec le Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini les 7 et 8 septembre suivi du Grand Prix d'Émilie-Romagne les 21 et 22 septembre. Entre ces deux courses, une semaine de repos est donc prévue.

Après les deux courses à Misano, le MotoGP se rendra en Asie et en Australie avant la finale à Valence :

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

- Indonésie : 28 et 29 septembre

- Japon : 5 et 6 octobre

- Australie : 19 et 20 octobre

- Thaïlande : 26 et 27 octobre

- Malaisie : 2 et 3 novembre

- Finale à Valence : 16 et 17 novembre