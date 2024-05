Le maxi-roadster QJMotor SRK 900 est enfin prêt

Jusque-là, dans la famille des roadsters QJ Motor on connaissait les SRK 700, 550, 400 et même 125 S. Il faudra bientôt ajouter au catalogue de la marque distribuée en France par la SIMA le maxi-roadster SRK 900.

Présentée sous forme de concept à l’occasion du salon de Milan en novembre 2022, la SRK 900 a cette fois été dévoilée par le constructeur chinois dans sa version de série lors du salon de la moto de Pékin.

105 chevaux pour ce nouveau roadster chinois

Reposant sur un bicylindre de 904 cm3 qui développe 105 chevaux et un couple de 90 Nm, le roadster a été développé pour le marché européen, et doté de composants haut de gamme : fourche inversée Marzocchi réglable, amortisseur de direction, ABS Bosch, freins Brembo M4.32.

Roadster à la ligne futuriste et compacte, la QJ Motor SRK 900 est aussi équipée de pneus de 17 pouces de 120/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière, et d’un silencieux d’échappement court, tandis que la hauteur de selle reste accessible, à 810 mm, pour un poids à vide de 216 kg.

Une nouvelle concurrente pour les roadsters actuellement sur le marché, de la Honda Hornet à la Yamaha MT-09 en passant par la Suzuki GSX-8S, même si celle-ci est un peu en retrait question puissance (83 chevaux), qui pourrait arriver en Europe dans les prochains mois.