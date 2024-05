Le permis moto coûte cher à l'État

Après le leasing social lancé par l’État en janvier et arrêté au bout d’un mois, victime de son succès, un autre dispositif récemment mis en place devrait également être largement restreint : le financement de la formation au permis moto avec le Compte personnel de formation (CPF).

Lancé en janvier dernier, le financement du permis moto par le CPF est un vrai carton avec plus de 7 000 demandes formulées dès les trois premières semaines de sa mise en application, et plus de 35 000 sur les huit premières semaines.

Un succès qui ne dément pas pour le permis moto puisque 18 000 demandes de financement (soit 15 millions €) ont été déposées durant la seule semaine du 15 avril dernier, au moment même où était évoquée la volonté du Gouvernement de freiner cet engouement avec des conditions d’accès bien plus restrictives, notamment en bloquant la possibilité de financer un permis auto ou moto avec son CPF à toutes les personnes déjà en possession d’un permis A ou B.

En parallèle, un reste à charge de 100 € pour chaque formation financée par le CPF a été instauré par l’État, qui tente d’alléger ainsi la facture finale et renflouer ses caisses en opérant un nouveau retour en arrière sur le plan social.

À ce jour, ce sont déjà plus de 100 millions € qui ont été engagés pour financer le permis moto, sur un budget global qui était de 2,3 milliards € pour l’ensemble du dispositif CPF en 2023.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Plus que jamais, il est encore temps d’en profiter.