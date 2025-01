Le petit roadster Voge 125R passe à Euro5+

Pour 2025, Voge, la marque premium du géant chinois Loncin met à jour son petit roadster 125R afin de satisfaire à la norme Euro5+.

Le nouveau monocylindre de 124,8 cm3, quatre soupapes et double arbre à cames en tête et refroidi par eau développé par le constructeur, développe désormais 15 chevaux à 9 500 tr/min. Soit le maximum de la puissance légale pour la catégorie 125 cm3.

Pouvant être pilotée avec un permis A1 dès 16 ans, ou avec un permis B après une formation de sept heures, la Voge 125R pèse toujours 128 kg sans carburant, pour une hauteur de selle de 795 mm.

Un petit roadster chinois accessible à partir de 3 499 euros

On retrouve également sur le millésime 2025 de la Voge 125R le système de freinage ABS double canal avec disques avant et arrière et durites aviation, le châssis avec bras oscillant en aluminium, l'écran LCD multifonction (jauge à essence, compte-tours, rapport engagé, consommation moyenne, trip, montre, température d'eau, témoin de béquille et indicateur de tension de batterie). Une prise USB, utile pour charger son smartphone tout en roulant, un sabot moteur et un éclairage full LED complètent la dotation de série de la rivale de la Yamaha MT-125 (à partir de 5 699 euros).

Commercialisée dès la semaine prochaine (20 janvier 2025) et disponible dans un unique coloris noir, la Voge 125R est affichée à 3 499 euros. Un tarif ultra-agressif pour la catégorie.