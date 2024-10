Le Piaggio MP3 mis à jour pour 2025

Après avoir largement renouvelé ses MP3 530 et MP3 400 HPE en 2022, Piaggio présente désormais son nouveau trois-roues d’entrée de gamme : le MP 310 2025.

Un modèle qui, comme son nom l’indique gagne en cylindrée avec un moteur monocylindre HPE dont la cylindrée grimpe à 310 cm3 (contre 278 cm3 auparavant) et une puissance affichée à 26,4 chevaux disponible à 7 500 tr/min, pour un couple maxi de 27,3 Nm à 6 000 tr/min. Une prise de cubes qui permet au MP3 310 2025 d’afficher une vitesse de pointe de 129 km/h contre 120 km/h pour le modèle précédent. Un nouveau démarreur, plus silencieux fait aussi partie des nouveautés du millésime 2025.

Le scooter trois-roues italien évolue également esthétiquement avec une face avant largement revue, élargie et donc plus protectrice pour le pilote. Modernisé, le bloc optique à LED est également nouveau alors que la calandre se fait plus petite et plus aérodynamique. La bulle a aussi été retravaillée pour améliorer la protection du pilote, tandis que les jantes présentent un design inédit.

Côté équipement, le Piaggio MP3 310 2025 gagne un nouvel écran LCD de 5 pouces, des nouvelles commandes et un système de démarrage sans clé.

Le Piaggio MP3 310 2025 est disponible en blanc et gris à partir de 8 099 €, et en bleu, noir et gris pour sa version Sport, pour sa part accessible à 8 299 €.