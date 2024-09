Le président de Yamaha a été victime d'une agression

Hana Hidaka a été arrêtée par la police préfectorale de Shizuoka, soupçonnée de tentative de meurtre. Les circonstances exactes restent floues, notamment à cause des versions contradictoires entre les protagonistes. Lors de l'appel d'urgence passé par Hana elle-même, elle a affirmé avoir été battue par son père, tandis que ce dernier a déclaré avoir été agressé alors qu'il dormait.

Ce n'était pas la première interaction avec les autorités ce jour-là, puisque Hana avait déjà appelé la police l'après-midi précédent. Les officiers étaient intervenus, mais aucune mesure n'avait été prise à ce moment-là. Cette première visite pourrait indiquer des tensions sous-jacentes au sein de la famille qui ont culminé lors de l'incident violent de la nuit.

Yoshihiro Hidaka, 61 ans, dirige Yamaha Motor, le géant de l'industrie motocycliste, et a été un acteur clé dans la croissance et l'innovation de l'entreprise. Jusqu'à présent, Yamaha Motor a choisi de ne pas commenter publiquement l'affaire, affirmant qu'il s'agit d'une question privée et que l'enquête est en cours.

La police continue de mener des investigations pour élucider les motifs de cet acte violent, notamment en examinant les preuves médico-légales et en recueillant des témoignages supplémentaires. Aucune déclaration officielle supplémentaire n'a été faite par les personnes impliquées, et on ignore si Hana Hidaka a désigné un avocat pour sa défense.

L'évolution de cette affaire sera suivie de près, notamment pour savoir si les accusations de tentative de meurtre seront maintenues contre la fille du président de Yamaha.