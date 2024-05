Le scooter de François Hollande explose son estimation !

Sur le papier, et à lire la fiche technique, le scooter Piaggio MP3 125 cm3 mis en vente ce dimanche 26 mai par la maison de ventes Rouillac ne valait pas grand-chose. Coté moins de 1 500 €, vieux de quatorze ans et affichant plus de 34 000 kilomètres au compteur, le MP3 a pourtant été adjugé 20 500 € (soit 25 420 € avec les frais de vente).

La raison ? Le pedigree de l’un de ses anciens propriétaires : l’Élysée, et le Président de la République de l’époque, François Hollande.

Authentifié par l’ex président lui-même, le scooter MP3 a été rendu célèbre en 2014 par les clichés des paparazzis, alors même que François Hollande se rendait au domicile de sa maîtresse d’alors, aujourd’hui devenue sa femme, l’actrice Julie Gayet.

Un évènement qui avait alors fait le tour de la presse people et rendu célèbre le fameux scooter.

Revendu par l’Elysée en 2015 et passé, depuis, dans les mains de plusieurs propriétaires, le scooter à trois roues italien va pouvoir prendre sa retraite du côté de l’ouest de la France.

Son nouveau propriétaire, Denis Breheret, à la tête du musée « Prestige et Collection », à Jallais, dans le Maine-et-Loire (49), après avoir conclu l’achat au téléphone compte ainsi l’exposer, le MP3 faisant « partie de l’Histoire de France » selon lui, « tous les Français savent à quoi il a servi. L'objectif est de l'exposer pour que chacun puisse en profiter. »