Marque pionnière de la mobilité électrique avec des petits deux-roues au design minimaliste, Askoll possède la particularité de faire fabriquer ses scooters en Italie. Un point essentiel pour le constructeur transalpin, qui se démarque ainsi d'une forte concurrence venue de l'Asie, et plus particulièrement de la Chine, qui inonde le marché de l'électrique avec des modèles toujours plus accessibles financièrement.

La marque italienne vient ainsi de présenter, son tout nouveau modèle de scooter électrique : le XKP80 (à prononcer "Escape"). Conçu pour répondre aux besoins croissants de mobilité durable en milieu urbain, le XKP80 reprend à son compte le design signature de la marque italienne, à savoir un ensemble très épuré, misant avant tout sur son côté pratique et maniable.

Le petit scooter zéro-émission dispose d'un nouveau moteur électrique plus puissant, de 4,1 kW et de nouvelles batteries amovibles pesant 7,6 kg et offrant 1,7 kWh chacune. Le XKP80 peut atteindre une vitesse de 80 km/h via une nouvelle fonction Boost accessible via un bouton disposé sur le guidon, et dispose d'une autonomie maximale de 101 km.

Un nouveau scooter électrique 100 % italien arrive sur le marché

Grâce à la nouvelle application myAskoll, il est aussi possible d'allumer le scooter à distance, de le géolocaliser, d'enregistrer ses trajets, mais aussi de contrôler la quantité de CO2 ou encore de mémoriser les entretiens à réaliser.

Conçu et produit en Italie, le nouvel Askoll XKP80 est disponible à partir de 5 390 euros.